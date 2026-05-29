Tea Tairović još jednom je pokazala da i te kako ume da privuče pažnju javnosti iako se u poslednje vreme veoma retko pojavljuje na gradskim događajima zbog poslovnih obaveza i koncerata širom regiona.

Upravo zato njen dolazak na reviju Bata Spasojević izazvao je veliko interesovanje prisutnih.

Popularna pevačica stigla je u pratnji svog supruga, sa kojim je sedela u prvom redu, među brojnim poznatim zvanicama iz sveta mode, muzike i javnog života. Njih dvoje delovali su veoma raspoloženo, pa tokom cele večeri nisu skidali osmeh sa lica.

Osim toga, Tairovićeva je privukla pažnju čim se pojavila, a mnogi su komentarisali da dugo nije viđena u sličnom izdanju.

Za ovu priliku odabrala je stajling koji je odmah pokrenuo komentare na društvenim mrežama. Tamni tonovi, široke pantalone, kožni detalji i bujna pletenica doprineli su tome da Tea mnogima zaliči na Laru Kroft, te nisu izostali pozitivni komentari na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama.

Svadba decenije

Tea Tairović i njen suprug Ivan svoju prvu godišnjicu proslavljaju daleko od Srbije. Kako pišu mediji zbog njenog prebukiranog rasporeda, brojnih nastupa i koncerata, njih dvoje su trenutno u inostranstvu.

Iako je vladalo ogromno interesovanje medija za Teinu svadbu, mladenci su strogo vodili računa da svoj najsrećniji dan sačuvaju od znatiželjnih pogleda, te su slavlje organizovali samo za najuži krug ljudi, uz prisustvo porodice, kumova i najbližih prijatelja.

Holivudski glamur i nestvarna venčanica

Dvorac u kom su se zavetovali na večnu ljubav izgledao je kao iz bajke i pravih holivudskih filmova. Mlada je doslovno blistala u predivnoj, bogatoj venčanici ukrašenoj čipkom i kristalima, dok se mladoženja odlučio za najelegantniju varijantu – klasični crni smoking. Jedan od najemotivnijih trenutaka na ceremoniji dogodio se kada je Teu do matičara ponosno ispratio njen otac, Zoran Tairović. Zabava na kojoj su slavili svoju ljubav bila je spektakularna i trajala je do ranih jutarnjih časova.

Zanimljivo je da Tea, za razliku od mnogih njenih koleginica sa domaće javne scene, nije želela klasično "estradno" venčanje prepuno poznatih ličnosti. Na ekskluzivnom spisku zvanica našle su se samo dve njene koleginice iz sveta muzike – pevačice Sanja Vučić i Barbara Bobak.