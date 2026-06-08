Predsednik SAD Donald Tramp danas je nominovao Toda Blanša za državnog tužioca SAD, a Bela kuća je poslala zvaničan predlog Senatu, prenose američki mediji.

Blanš je obavljao funkciju vršioca dužnosti državnog tužioca, koji je i ministar pravde SAD, otkako je Tramp otpustio Pam Bondi sa te funkcije u aprilu, prenosi CBS.

Pre toga je bio zamenik državnog tužioca, a ranije i lični Trampov advokat. Prema navodima medija, Tramp je prošle nedelje tokom privatnog događaja u Beloj kući rekao da će Blanš biti nominovan, ističući da je "obavljao veoma dobar posao" na funkciji.

Za njegovo imenovanje na stalnu funkciju potrebna je potvrda Senata, gde je Blanš ranije potvrđen za zamenika državnog tužioca glasanjem koje je uglavnom sledilo stranačke linije, navodi CBS.

Tokom svog mandata u Ministarstvu pravde, Blanš je bio uključen u više politički osetljivih i kontroverznih slučajeva, uključujući spor oko tužbe između Trampa i Poreske uprave, kao i odluku ministarstva o formiranju fonda za obeštećenje u iznosu od 1,776 milijardi dolara, koji je kasnije blokiran sudskom odlukom, navodi američka televizijska mreža.

Takođe je učestvovao u podizanju optužnica protiv bivšeg direktora FBI-ja Džejmsa Komija, što je izazvalo kritike dela javnosti i političkih predstavnika. Senat SAD će odlučivati o njegovoj konačnoj potvrdi na funkciju državnog tužioca.