"Obećao mi je da će me izlečiti od raka, da ću ozdraviti i roditi još jedno dete. Govorio mi je da se ne operišem, da ću nakon nekoliko meseci od operacije umreti. Sada mi, zbog toga, život visi o koncu", počinje svoju potresnu ispovest Danijela Ličina (34) iz Beograda, majka koja bije najtežu životnu bitku.

Danijeli je dijagnostikovana adenokarcinoma materice (rak grlića materice) u odmaklom stadijumu.

U februaru ove godine kancer je bio u trećem stadijumu i lekari su preporučili hitnu operaciju, ali je ona spas pokušala da potraži - u "ordinaciji" S. R, ispostaviće se kasnije nadrilekara, koji je već bio hapšen.

Do njega je, kako kaže, došla preko Instagrama kada je stupila u kontakt sa izvesnom Marijom, koja ju je uputila kod čoveka koji joj je obećao izlečenje i da će opet moći da zatrudni, ali ju je gurnuo u četvrti stadijum opake bolesti.

"Rekao je da uradim deset tretmana i posle toga tumor markere. Garantovao je da će tumor markeri da se smanje i da ću biti bolje. Lečio me je u njegovom takozvanom prirodnom centru na Zvezdari u prostoriji u kojoj se nalazi sto za masažu na kojem je magnetna ploča. Priključivao me je na neke elektrode i putem frekvencija me je navodno lečio. Obećavao je mojoj porodici da će tumor markeri nakon deset tretmana da opadnu", priča Danijela.

Tumor-markeri posle tretmana skočili

Umesto spasonosne operacije, Danijela L. iz Beograda završila je sa metastazama, gnojnim ranama na telu i bez novca za lečenje.

"Nakon 11 tretmana uradila sam tumor-markere, i bili su povećani za osam. Kada sam mu to saopštila, on je rekao da se moj organizam bori i da je to normalno, te da nisu puno uvećani. Sada, zbog toga, moj život visi o koncu", kaže ona.

Kako je Danijela rekla, "lekar" ju je ubeđivao da se ne operiše, govoreći joj da će se njen život "završiti za nekoliko meseci" ako ode pod nož. Umesto toga, ponudio joj je svoje metode.

"Lekove koje pijem tražio je da ih energetski očisti i mnoge mi je ukinuo, te mi se stanje pogoršalo. Uzeo mi je 1.650 evra za deset tretmana. Sve sam mu plaćala na ruke jer mi je navodno dao popust, nije pristao na plaćanje preko računa", priča ova očajna žena, i dodaje da je kod u čekaonici pored nje tu bilo raznih ljudi, od sportista i glumaca koji su dolazili na tretmane zbog fizičkih povreda.

Žive rane i "energetsko čišćenje" lekova

Posledice ovog "lečenja" bile su stravične - od štipaljki koje joj je stavljao na noge Danijela je dobila rane koje su se inficirale i zagnojile.

"Rekao je da je to normalno, savetovao me je da cedim taj gnoj i koristim troprocentni hidrogen i antibiotsku kremu", priseća se Danijela.

Već hapšen zbog nadrilekarstva

Ono što Danijela nije znala jeste da je njen "spasilac" već od ranije poznat policiji. Njega je 2012. godine jagodinska policija uhapsila jer je građanima na teritoriji Despotovca pružao medicinsku pomoć bez stručne spreme, garantujući im izlečenje strujom, ruskim i kineskim lekovima, za 50 evra po tretmanu. Zbog nadrilekarstva i nadriapotekarstva mu je tada bio određen i pritvor.

"Kada sam saznala da je bio hapšen zbog nadrilekarstva i pitala ga da li je to istina, rekao mi je da je imao problem sa farmaceutskom mafijom. Nažalost, poverovala sam mu i sada želim da ovo izađe u javnost, da se nadrilekar adekvatno kazni i da se meni nadoknadi šteta koja mi je naneta zbog metastaza koje su u međuvremenu nastupile, i da niko ne bude u sličnoj situaciji kao ja sada. Sada nemam novca za predstojeću operaciju koju sam zbog njega dva puta odložila", kaže Danijela.

Za operaciju hitno potrebno 5.000 evra

Danijelin kancer je zbog operacije koju je zbog njega čak dva puta odložila, metastazirao. Njena jedina šansa da živi, i bude uz porodicu je hitna operacija koja košta 5.000 evra, a novac za to prikuplja se putem humanitarne fondacije Budi human.

Alo.rs/Blic.rs