Melina Arnold, ranije Džinović Galić, a još ranije Galić, novi život s drugim suprugom milionerom Džefrijem Polom Arnoldom ne želi da sačuva samo od javnosti nego i od bliskih prijateljica s kojima je do juče delila i dobro i zlo, pišu domaći mediji.

Bivša žena muzičke zvezde Harisa Džinović i te kako vodi računa s kojom drugaricom upoznaje svog izabranika.

Štaviše, većinu bliskih prijateljica i nije pozvala na zabavu samo da ih ne bi uvela u krug imućnih. Za razliku od perioda kada je bila u braku sa Džinovićem, Melina sada bira drugačiji pristup - diskreciju i strogu kontrolu nad time ko ima pristup njenom privatnom životu. Izvori bliski dizajnerki tvrde da ona više nego ikada vodi računa o tome kome veruje, posebno kada je reč o upoznavanju svog novog partnera s ljudima iz svog okruženja.



Navodno, Melina nije želela da njen novi život postane tema javnih razgovora, ali ni predmet radoznalosti čak ni u krugu njenih najbližih prijateljica. Prema saznanjima iz društvenih krugova, mnoge žene koje su godinama bile deo njenog života nisu dobile poziv za svadbenu ceremoniju koju je prošle nedelje upriličila na relaciji Monako-Portofino. Ovakav potez mnoge je iznenadio.

- Dve-tri bliske prijateljice su bile na zabavi kod Meline i njenog novog izabranika. Jedan od mogućih razloga za ovakvo ponašanje jeste činjenica da Melina ne želi da njen novi partner, koji dolazi iz sveta visokog biznisa i luksuza, deli poznanstvo s njenim drugaricama. Veoma je obazriva. Zna ona da se mnoge drugarice s njom druže da bi se približile visokoj klasi u finansijskom smislu. Melina se svesno distancira od pojedinih prijatelja iz prošlosti s kojima je sedela po beogradskim kafićima i koje su za njene ljubavne i životne muke bile tu za nju sedam dana u nedelji, dvanaest meseci u godini. Zato joj je i zasmetalo što mediji budnim okom prate njen novi život, ali i finansije njenog muža - priča sagovornik koji je bio na veselju.

Alo/Kurir

