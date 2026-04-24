Privredna komora Srbije dodelila je Alta banci Beograd priznanje za najbrže rastuću banku na tržištu Srbije za 2025. godinu, čime je potvrđen njen izuzetan rast, stabilni poslovni rezultati i sve jača pozicija kako u domaćem bankarskom sektoru, tako i u regionu.

Nagradu je predsednici Izvršnog odbora Alta banke, dr Uni Sikimić, uručila sekretarka Udruženja finansijskih institucija PKS Katarina Ocokoljić.

„Sa tradicijom dugom gotovo pola veka, Alta banka je danas moderna, agilna i rastuća finansijska institucija koja svoju budućnost gradi na stabilnosti, jasnoj viziji i kontinuiranoj transformaciji. Kao deo Alta grupe, jednog od najdinamičnijih finansijskih sistema u regionu, bankarske usluge razvijamo u okviru širokog ekosistema finansijskih i tehnoloških inovacija. Priznanje Privredne komore Srbije za nas ima posebnu važnost, jer dolazi od institucije koja na objektivan način vrednuje tržišne rezultate i doprinos finansijskog sektora domaćoj ekonomiji. Činjenica da drugu godinu zaredom potvrđujemo status najbrže rastuće banke pokazuje da naša strategija nije samo ambiciozna, već je dosledno i uspešno sprovedena“, izjavila je dr Sikimić nakon uručenja nagrade.

Kako je istakla, ovaj rezultat predstavlja zajednički uspeh celog tima Alta banke.

„Ponosna sam na posvećenost i profesionalizam naših zaposlenih, jer nas je upravo takav pristup pozicionirao među deset vodećih banaka u Srbiji. U narednom periodu fokusirani smo na dalje jačanje tržišne pozicije, a ovo priznanje za nas predstavlja i standard i obavezu da nastavimo istim tempom. Nastavljamo da gradimo pouzdanu i modernu banku koja prati potrebe privrede i predstavlja siguran oslonac građanima. Posebnu pažnju posvećujemo društvenoj odgovornosti kroz inicijative koje doprinose razvoju zajednice, podržavaju obrazovanje, sport i kulturu i stvaraju održive vrednosti za generacije koje dolaze. Etički principi, transparentnost i briga o ljudima i zajednici deo su naše korporativne filozofije“, naglasila je ona.

Sekretarka Udruženja finansijskih institucija PKS Katarina Ocokoljić istakla je da ovo priznanje prevazilazi same brojke i predstavlja potvrdu dugoročne vizije i stabilnog rasta.

„Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas uručila nagradu za najbrže rastuću banku na tržištu Srbije za 2025. godinu, priznanje koje potvrđuje poverenje koje jedna finansijska institucija gradi sa svojim klijentima i tržištem. Prema zvaničnim podacima Narodne banke Srbije, Alta banka je u 2025. godini ostvarila najviši rast aktive među svim bankama u Srbiji, čak 59 odsto, čime je ukupna aktiva na kraju godine premašila 194 milijarde dinara“, objasnila je Ocokoljić.

Kako je dodala, ovaj rezultat potvrđuje kontinuitet uspešnog i pretežno organskog razvoja Alta banke, kao i njenu sposobnost da se u dinamičnom i zahtevnom okruženju pozicionira kao pouzdan partner građanima i privredi.

„Posebno želim da istaknem da Alta banka, kao deo Alta grupe, dosledno razvija koncept univerzalne finansijske institucije, sa širokom i savremenom ponudom proizvoda i usluga koja odgovara potrebama modernog tržišta. Takvi rezultati doprinose jačanju konkurentnosti bankarskog sektora i ukupnoj stabilnosti i razvoju finansijskog sistema Srbije“, dodala je ona.

Alta banka a.d. Beograd pod ovim poslovnim imenom posluje od marta 2020. godine, nastavljajući više od 45 godina dugu tradiciju Jubmes banke, čiji je pravni sledbenik.

Banka je i osnivač Humanitarne fondacije „Za dečje srce“ pri Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, koja finansira projekte nabavke medicinske opreme i uređaja, sa ciljem unapređenja lečenja i rehabilitacije dece sa urođenim srčanim manama.

Takođe, potpisnik je Globalnog sporazuma Ujedinjenih nacija, jedne od najvažnijih međunarodnih inicijativa za korporativnu odgovornost.

Regionalni rast dodatno je potvrđen akvizicijom većinskog vlasništva u Stopanskoj banci AD Bitola, koja danas posluje kao Alta banka AD Bitola, čime se otvara prostor za nove sinergije u okviru Alta grupe i snažnije povezivanje finansijskih tokova u regionu.