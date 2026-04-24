Član Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš i zamenik predsednika lokalnog parlamenta u Nišu Vladica Maričić osudio je skandaloznu i nedopustivu izjavu vođe niških blokadera Dragana Milića, kojom je krivicu za ratove devedesetih na prostoru Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine hteo da svali samo na srpsku stranu, pre svega na veterane tih ratova i izbeglice proterane tokom akcija bošnjačkih i hrvatskih snaga, negirajući krivicu i abolirajući pripadnike drugih naroda za zločine počinjene nad Srbima.

"U predvečerje Dana sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu, Dragan Milić, verovatno da bi se dodvorio Toninu Piculi kao stožaru blokaderske koalicije za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, krivicu za ratove devedesetih pokušava da svali na Srbe kojima, kako kaže, nisu bili dobri ni Hrvati, ni Bošnjaci, već su se tukli sa kim su stigli", izjavio je Maričić.

On je dodao da je naročito skandalozan deo izjave u kojoj Milić, verovatno kao najveću „krivicu" Srba proteranih iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i učesnika ratova na prostorima bivše Jugoslavije, vidi to što „nisu poginuli na tim granicama, već su pobegli, vratili se u Beograd i postali političari". Maričić je od doktora Milića zatražio da se zbog tih reči izvini svim građanima Srbije i Nišlijama koji su proterani iz svojih domova u bivšim jugoslovenskim republikama, veteranima ratova devedesetih i porodicama poginulih i nestalih vojnika i civila.

Poznajem mnogo naših sugrađana prognanih iz svojih domova tokom akcija „Blesak" i „Oluja", Srbe proterane iz Sarajeva, ljude koji su protiv svoje volje morali da napuste vekovna ognjišta, kao i veterane ratova za koje doktor Dragan Milić želi da okrivi isključivo Srbe, zbog čega mora hitno i bezuslovno da se izvini", zatražio je izvinjenje Maričić i dodao da je sramna politika koju vode blokaderi, koji su zarad naklonosti stranih gazda spremani da na srpski narod stavi etiketu agresora.

Maričić: Piculi ne odgovara Vučić koji vodi pro srpsku politiku

Vladica Maričić rekao je i da za razliku od predsednika Aleksandra Vučića koji otvoreno govori da je „Oluja" zločin, blokaderi sprovode politiku grubog gaženja istorijskih činjenica i srpskih nacionalnih interesa zarad strane podrške za dolazak na vlast.

"Piculi ne odgovara Vučić, koji vodi prosrpsku politiku, ali je zato dugačka lista onih koji otvoreno govore da bi vodili politiku na štetu srpskog naroda", zaključio je zamenik predsednika Skupštine grada Niša i član Gradskog odbora SNS Niš Vladica Maričić.