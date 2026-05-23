Svetlana Ceca Ražnatović održala je sinoć, 7. marta, spektakularni koncert u hali Lagator u Loznici, pred oko 3.000 ljudi.

- U junu će biti punih 38 godina kako sam na estradi. Ovo mi je peti put u Loznici. Što se moje publike tiče, tu nema velike razlike, euforija je zaista svuda. Imala sam sreću da zadnje dve godine nastupam po Srbiji, inače sam to retko radila prethodnih godina jer se nisu stvarali uslovi za tako nešto. Mnogo sam srećna, mene je publika u Srbiji željna - rekla je Ceca nakon završetka koncerta, a potom se osvrnula i na svoj voditeljski zadatak.

- Vidite da sve postižem (smeh). Čovek dok nešto ne proba, ni ne zna koliko može. Delam na tri fronta, Bogu hvala, svuda preuspešno. Što se "Zvezda Granda" tiče, mi stvarno rasturamo sa gledanošću. Ostvarili smo cilj i obećanje koje smo dali Saši Popoviću da ćemo biti bolji i energičniji - rekla je Ceca, pa se osvrnula na pokojnog Sašu Popovića.

- Neki ljudi se nikada ne prebole, samo naučite vremenom da bez tih ljudi naučite da živite. Ko je imao takvog iskustva, kao što sam imala ja... Uslovno rečeno, ja to mogu lakše da preživim od onih kojima se to prvi put dešava jer najstrašnije je prvo suočavanje sa tim da nekoga više nema i da ga više nikada nećete videti - rekla je Ceca, pa se osvrnula na pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

- Dok sam sebe navikla na to da svog supruga više nikada neću videti, zagrliti, čuti njegov glas... To mi se dešavalo i sa babama, i sa dedama, bol ne prestaje - izjavila je muzička zvezda.

Nakon smrti sve se saznalo

Otkrila je šta je poručila Suzani Jovanović nakon Sašine smrti.

- To sam i Suzani morala da kažem, bol neće prestati, prosto će, kao na svakoj rani, da izraste krasta, pa ožiljak, al' kad god zagrebeš, to je tanko i boleće, samo ćeš naučiti da živiš sa tim - rekla je Ceca, pa se osvrnula na radosnu vest da je Suzana Jovanović postala baka.

- Suzana je sad postala baka, srećna je, čule smo se. To su najradosniji životni trenuci. Baš mi je drago da joj se desilo nešto tako lepo - poručila je Ceca.

