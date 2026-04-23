U moru javnih ličnosti koje rado dele svaki detalj svog života, Mirza Selimović ide potpuno drugačijim putem. Iako je godinama pod lupom javnosti, o privatnom životu govori retko i pažljivo, posebno kada je reč o verenici Jeleni, sa kojom je u dugoj vezi.

Nedavno si izjavio da verenicu Jelenu kriješ od očiju javnosti jer ona ne želi da se eksponira. Ipak, medijima si zagonetno rekao: „Možda sam se već i venčao, šta vi znate“. Koliko ti je bitno da taj deo života ostane samo tvoj?



- Kod nas postoji taj čudan običaj da te stalno pitaju „kad ćeš?“. Kad završiš školu – kad ćeš na fakultet? Kad se zaposliš – kad ćeš se ženiti? Kad se oženiš – kad će deca? To je začarani krug. Svoj privatni život čuvam jer time štitim ljude oko sebe koji nisu birali javni život, sestru, oca, devojku. Moja sestra nije birala da se o njoj piše, i zato se trudim da ih poštedim. Kao što je jedan glumac rekao: „Ja sam javna ličnost, ali nisam javno dobro“. Nikada nisam pustio novinare u svoj dom, to je moj prostor koji ne delim ni sa kim. Što se tiče venčanja, nisam ljubitelj velikih ceremonija i formalnosti. Za mene je vrhunac takve proslave ručak za porodicu i najbliže prijatelje.

Zajedno ste već 11 godina, šta je bio ključni trenutak kada si shvatio da je ona „ta“ koja može da se nosi sa tvojim javnim poslom, a da pritom nema želju da se i sama gura pred medije?

Najbitniji su međusobno razumevanje i poštovanje. Jako je teško nositi se sa nekim ko radi ovaj posao, bilo da je muško ili žensko. Stalno si izložen javnosti, na putu si i retko si kod kuće. Zato to malo vremena što provedemo zajedno, gledamo da provedemo kvalitetno, mimo kamera i svega ostalog. Možda bih mogao da popravim svoju prisutnost kod kuće, jer te posao često povuče na drugu stranu, ali stabilnost koju imamo je baza za sve ostalo - rekao je Mirza za Alo.