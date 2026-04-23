U moru javnih ličnosti koje rado dele svaki detalj svog života, Mirza Selimović ide potpuno drugačijim putem. Iako je godinama pod lupom javnosti, o privatnom životu govori retko i pažljivo, posebno kada je reč o verenici Jeleni, sa kojom je u dugoj vezi.
- Kod nas postoji taj čudan običaj da te stalno pitaju „kad ćeš?“. Kad završiš školu – kad ćeš na fakultet? Kad se zaposliš – kad ćeš se ženiti? Kad se oženiš – kad će deca? To je začarani krug. Svoj privatni život čuvam jer time štitim ljude oko sebe koji nisu birali javni život, sestru, oca, devojku. Moja sestra nije birala da se o njoj piše, i zato se trudim da ih poštedim. Kao što je jedan glumac rekao: „Ja sam javna ličnost, ali nisam javno dobro“. Nikada nisam pustio novinare u svoj dom, to je moj prostor koji ne delim ni sa kim. Što se tiče venčanja, nisam ljubitelj velikih ceremonija i formalnosti. Za mene je vrhunac takve proslave ručak za porodicu i najbliže prijatelje.
Komentari (0)