Video sa venčanja u Teksasu na kojem se kum onesvestio usred ceremonije dok je matičar nastavio ceremoniju kao da se ništa nije dogodilo, postao je viralni hit sa više od sedam miliona pregleda.

Dramatični trenutak je zabeležen na venčanju na otvorenom.

Šok na venčanju

Video je na TikTok-u objavio kum, 28-godišnji preduzetnik iz Ostina, Drejton Vilijams.

U videu, Vilijams prvo počinje da se ljulja iza mladoženje, a zatim iznenada pada licem nadole na zemlju uz glasan udarac.

Dok su gosti uzdisali u šoku, mladoženja i drugi kum su mu odmah pritekli u pomoć. Matičar je, međutim, nastavio da govori gotovo bez pauze.

Mladoženja se ubrzo vratio svojoj verenici, dok su ona i deveruše izgledale vidljivo zabrinuto. Ostali članovi svatova su podržali Vilijamsa, a matičar je u tom trenutku izjavio: „Ali kada je ljubav prava i istinita, ona postaje trajna.“

Zašto matičar nije prestao da govori?

Video je sakupio više od sedam hiljada komentara, a mnogi su bili iznenađeni što matičar nije prekinuo ceremoniju kako bi se kum mogao oporaviti. Komentar „Zašto nije prestao?“ sakupio je više od 452.000 lajkova.

„Zašto niko nije odmah reagovao? Zašto je nastavio da priča?“ upitao je jedan korisnik. „Mora da su imali zaista gust raspored“, našalio se drugi.



Vilijams je objasnio da su mu se noge i kolena ukočili tokom ceremonije i da su mu vrućina i nervoza zajedno izazvali vrtoglavicu. „Mislio sam da je to samo trema, a ne da ću se srušiti“, rekao je.

„Sledeće čega se sećam je da su me prijatelji podigli i da sam pokušavao da ustanem nakon što sam nakratko izgubio svest“, dodao je.

Takođe je rekao da mladenci nisu bili ljuti zbog incidenta. Nakon što je jeo i pio, kasnije je održao govor na svadbenoj večeri. „Iskreno su se smejali jer mi je bilo neprijatno i želeli su da me razvesele“, rekao je kum, prenosi Newsflare.