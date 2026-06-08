Vanbračna ćerka poznatog pevača Osmana Hadžića, Alisa, udala se pre nedelju dana u Kruševcu.

Svadbenom veselju prisustvovao je i sam pevač koji je svojim nastupom uveličao najsrećniji dan svoje naslednice.

Venčanje je upriličeno u jednom elitnom kruševačkom hotelu, s obzirom na to da je mladoženjina porodica iz ovog grada. Mlada je za ovu posebnu priliku odabrala svedenu belu venčanicu u kojoj je blistala.

Vrhunac večeri dogodio se kada se Osman latio mikrofona i atmosferu doveo do usijanja pevajući svoj najveći hit. Snimak na kom otac peva dok njegova ćerka i mladoženja vidno raspoloženi i nasmejani igraju raznežio je mnoge.

Nosi majčino prezime

Iako nosi majčino, a ne očevo prezime, dvadesedvogodišnja Alisa ima ogromnu podršku svog oca još od rođenja.

Ona danas živi u Berlinu, gde je završila ekonomiju i menadžment i uspešno upisala master studije.

Pevač je istakao da prihvata njen izbor da nosi majčino prezime, ali ne isključuje mogućnost da u budućnosti uzme i njegovo. Zanimljivo je da Alisa ima izuzetno blizak odnos sa pevačevom suprugom Kadom, koja joj, za razliku od strogog oca, ništa ne brani i tretira je kao svoje dete.

Takođe, odlično se slaže i sa Osmanovom dvojicom sinova, te funkcionišu kao pravi brat i sestra.

BONUS VIDEO: