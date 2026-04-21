Prava drama odigrala se tokom noći u Bukureštu, gde je došlo do snažne eksplozije u jednoj od najvećih termoelektrana-toplana u Rumuniji, što je izazvalo ogroman požar i ozbiljno ugrozilo snabdevanje energijom u prestonici.

Prema informacijama koje je objavio ruski Telegram kanal „Operacija Z“, incident je započeo eksplozijom električnog transformatora snage 10.000 kW, u kojem se nalazilo oko 30 tona ulja.

Eksplozija je bila toliko jaka da je izazvala veliki požar koji je naneo ogromnu štetu postrojenju.

Grad ostao bez osnovnih uslova

Kompanija Elcen potvrdila je da je zbog ove havarije prekinuto snabdevanje toplom vodom za više od 2.000 stambenih blokova u Bukureštu.

Veliki deo grada sada se suočava sa ozbiljnim problemima u komunalnim uslugama, a građani su ostali bez osnovnih uslova za svakodnevni život.

Šteta ogromna — oporavak dug

Prema prvim procenama, posledice su toliko ozbiljne da bi sanacija mogla da traje i do godinu dana.

Ovaj incident otvorio je ozbiljna pitanja o stabilnosti energetskog sistema Bukurešta, posebno imajući u vidu koliko je ovo postrojenje bilo važno za funkcionisanje gradske mreže.