Biznismen Toni Bijelić, pre dve godine stavio je tačku na brak sa pevačicom Draganom Mirković i čini se da se potpuno povukao iz javnosti.

Tek po neka fotografija nađe se na njegovom Instagram profilu, a nakon što je dvorac nadomak Beča pripao pevačici, Bijelić sve češće vreme provodi u Opatiji, gde je sagradio luksuznu vilu po svetskim standardima.

Mnogo se ovih dana spekulisalo o odnosu sa sinom Markom kome Toni nije bio na venčanju, a o čemu Dragana nikako nije želela da govori javno.

Ipak čini se da je došlo vreme da se Toni posle svega oglasi te tako jednom fotografijom najavi životne promene.

-Dobro jutro iz Beča, danas počinje novo poglavlje mog života - napisao je Toni Bijelić uz fotografiju na kojoj se vidi kafa, cigarete, telefon i sok.

Da li se novi početak odnosi na ljubavni život ili pak na poslovne poduhvate što se tiče automobilske industrije u kojoj ej decenijama, ostaje nam da vidimo.

Podsećanaja radi, u porodici Dragane Mirković već mesecima vlada velika radost zbog dolaska prvog unučeta, ali istovremeno u javnost isplivavaju informacije o narušenim porodičnim odnosima koji su, kako se navodi, bacili senku na srećne trenutke.

Prema tvrdnjama izvora bliskog porodici, odnos između biznismena Tonija Bijelića i njegovog sina Marka Bijelića već duže vreme je u ozbiljnoj krizi, a navodno je došlo i do potpunog prekida komunikacije.

Kako se navodi, jedan od trenutaka koji je dodatno produbio njihov razdor bio je kada Toni nije prisustvovao sinovljevom venčanju, niti mu je tada javno čestitao.

- Toni zbog narušenih odnosa nije bio na naslednikovom venčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice - otkrio je nedavno dobro obavešten izvor.

Isti izvor tvrdi da se otac i sin dugo nisu ni čuli, uprkos tome što je mala Ksenija prva unuka u porodici i predstavlja veliku radost za sve.

BONUS VIDEO: