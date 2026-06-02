Biznismen Toni Bijelić, pre dve godine stavio je tačku na brak sa pevačicom Draganom Mirković i čini se da se potpuno povukao iz javnosti, a ovih dana se spekuliše o narušenim odnosima sa sinom Markom koji je nedavno postao otac preslatke devojčice Ksenije koju mu je podarila supruga Melani.

Bijelić sve češće vreme provodi u Opatiji, gde je sagradio luksuznu vilu po svetskim standardima, a sve je počelo kada je Marko dok je imao profil na Instagramu, nakon razvoda roditelja otpratio Tonija, što je podgrejalo priče o zahlađivanju odnosa.

Rođenje Draganine i Tonijeve unuke Ksenije je, kako se pisalo, samo još više produbilo jaz između Marka i njegovog oca.

Toni je prošle godine navodno kupio luksuzan, skup stan sinu Marku Bijeliću u Beogradu u elitnom naselju, a potom nije bio na svadbi sina i snajke, što je začudilo sve.

- Toni je odlučio da Marku kupi stan u Beogradu jer zna koliko mu znači da bude u Srbiji. Marko je oduvek bio vezan za Beograd i ovde ima mnogo prijatelja i poslovnih obaveza. Sada, kada je sa Melani zasnovao porodicu, želeo je da imaju svoj mir i luksuz, a Toni im je to omogućio. Melani je rođena u Srbiji i važno joj je da bude bliže roditeljima, pogotovo sada kada je majka. Pomoć porodice joj mnogo znači, a Beograd je za nju uvek bio dom - pričao je izvor, kako je prenosio "Informer".

Marko i Melani su, inače, u julu 2025. godine izgovorili sudbonosno "da".

Toni najavljuje novo životno poglavlje

Posle razvoda od pevačice Dragane Mirković, biznismen Toni Bijelić navodno je nastavio život sa novom izabranicom. Višemilionska imovina glatko je podeljena na sudu, a biznismen je juče jednom rečenicom zaintrigirao javnost i nagovestio velike životne promene.



Dragana Mirković se po pitanju bivšeg supruga ne oglašava niti se meša u odnosu sina i ćerke sa ocem.

