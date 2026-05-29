Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković postala je baka jedne preslatke Ksenije koju joj je podario sin Marko i snaja Melani.

U dvorcu nadomak Beča sve je podređeno upravo naslednici sa kojom baka provodi svo slobodno vreme ispunjeno ljubavlju i smehom, a pravo čudo upravo je pevačica doživela kada je malenu devojčicu videla koliko uživa u bakinom glasu koji decenijama usrećuje ceo Balkan, ali i šire.

-Otopim se kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš, sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja, najdraža, pa tako i meni! – rekla je prvo Dragana Mirković, pa je nastavila:

-Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smeje, onako jedva čeka da je uzmem. Ma, fantastična je, stvarno!

Pevačica nije skrivala emocije prema unuci, a otkrila je i kako provodi vreme kao baka.

-Znaš šta voli? Obožava da joj pevam. Rastu joj zubići, pa kad je nervozna jer je boli, počnem da joj pevam i ona se smiri! To ne mogu da verujem, ozbiljno, toliko, toliko voli, namešta usnice kao da hoće ona sa mnom da peva, to mi je fascinantno. Ona je mala, tek je napunila sedam meseci. Pevam joj „Kseni, Kseni, da li znaš kol’ko tebe volim ja“, to sam ja malo modifikovala reči pesmice, ono: „Mama, mama, da li znaš…“, pevam joj i starogradske pesme. „Spavaj, spavaj moje milo zlato…“, znala sam da je uspavam sa tom pesmom – rekla je Dragana oduševljeno, sa velikim osmehom na licu za Extra FM.

Podsećanja radi, odnos između bivšeg supruga Dragane Mirković, Tonija Bijelića i njihovog sina Marka mesecima je pod lupom javnosti zbog kompleksne dinamike. Iako je bilo javnih čestitki, mediji izveštavaju o ozbiljnim nesuglasicama i prekidu komunikacije.

Prema tvrdnjama izvora bliskog porodici, odnos između biznismena Tonija Bijelića i njegovog sina Marka Bijelića već duže vreme je u ozbiljnoj krizi, a navodno je došlo i do potpunog prekida komunikacije.

Kako se navodi, jedan od trenutaka koji je dodatno produbio njihov razdor bio je kada Toni nije prisustvovao sinovljevom venčanju, niti mu je tada javno čestitao.

