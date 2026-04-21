Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra svečanom otvaranju novog proizvodnog pogona kompanije Vaider u okviru Srpske fabrike stakla u Paraćinu.

Otvaranje je zakazano za 12 časova, a kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, reč je o važnom događaju za industrijski sektor i dalji razvoj domaće proizvodnje.

Novi pogon predstavlja nastavak ulaganja u proizvodne kapacitete i modernizaciju fabrike, koja već ima značajnu ulogu u privredi Srbije.

Očekuje se da će ovaj korak doprineti povećanju proizvodnje, ali i otvaranju novih radnih mesta, što je od posebnog značaja za Paraćin i okolinu.

Istovremeno, ovakvi projekti šalju signal o nastavku industrijskog razvoja i privlačenju investicija u Srbiju, posebno u sektorima koji imaju dugoročan potencijal rasta.

Podsećanja radi, Srpska fabrika stakla u Paraćinu ima dugu tradiciju i predstavlja jedan od ključnih industrijskih subjekata u ovom delu zemlje, a novi pogon trebalo bi dodatno da ojača njenu poziciju na tržištu.

Za građane i privredu, ovo otvaranje znači još jedan korak ka jačanju domaće proizvodnje i stabilnosti ekonomije u narednom periodu.