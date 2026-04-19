Pevačica i bivša rijaliti učesnica Marija Malivuk, javnosti postala poznata po takmičenju u "Pinkovim zvezdama", ispričala je da ju je emotivni partner pretukao jer ga je uhvatila s drugom devojkom u stanu.

Kako je otkrila, otac tog čoveka poznati pevač, a progovorila je i o aferi sa Darkom Lazićem, s kojim su spajali prošlih godina.



- Upoznala sam ga preko zajedničkog prijatelja. Baš mi je prijala njegova pažnja na početku veze. Kad sam izašla iz rijalitija, ostala sam i bez stvari i bez novca i on mi se našao tu. Jako je ružan, mali. Izgleda kao čvarak mali zapušteni i pun je kompleksa. Smetalo mu je što mene ljudi poznaju, oslovljao me sa sve imenom i prezimenom. Govorio mi je "Marija Malivuk, da li želiš da jedeš?" - prisetila se pevačica.

- Mislim da je on oduvek bio moj fan i da je pratio rijaliti, ali je znao da kod mene šanse, pa je ugrabio priliku dok sam bila ranjiva. To je jedan manipulator, kad sam se ja zaljubila, uništio mi je život. Nastavila sam dalje, uzela sam lep stančić i krenula sam da živim sama. Pretukao me je, imala sam povrede vrata, glave i ramena. Udarao me pesnicam, vukao me za kosu, šutirao. Preživela sam horor. Njegov tata je inače, pevač. Ceo život se borio da postane poznat, ali nije mu uspelo. Njegova porodica se nije oglašavala nakon nasilja koje sam doživela - govorila je Malivukova ranije za domaće medije.

Osim toga, prisetila se i kako je izgledalo kada je došlo do sukoba.

- Otišla sam u njegov stan, vrata otključana. Uhvatila sam ga dok je vodio ljubav sa drugom devojkom. Preda mnom joj je rekao nemoj da ideš. Krivično ga gonim. Uskoro ćemo ići na sud - zaključila je Marija.

Alo/Kurir

