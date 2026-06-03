Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je prekid vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ostao na snazi uprkos nedavnoj razmeni vatre i dodao da pregovori napreduju "vrlo dobro".

"Prekid vatre tamo se mnogo razlikuje od prekida vatre u drugim delovima sveta", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, a prenosi CNN.

Tramp je ocenio da do potencijalnog napretka u pregovorima može doći već ovog vikenda.

Kako je naveo, postoji "razlog" iza američkih napada na Iran, rekavši da Iran "uzvraća" napade. Govoreći o Ormuskom moreuzu, Tramp je rekao da će taj pomorski prolaz biti odblokiran čim SAD i Iran potpišu sporazum, dodajući da pokušava da razfvoji otvaranje moreuza od rata u Libanu.

"Biće otvoren uskoro", smatra Tramp.

Na pitanje novinara šta će biti sa iranskim zalihama obogaćenog uranijuma, Tramp je rekao da "želi da ga uzme", dodajući da jedino SAD i Kina imaju "opremu" da to učine.

"Otići ćemo da ga (uranijum) uzmemo", poručio je američki predsednik.

Ranije danas iranski mediji preneli su da su pregovori između SAD i Irana i dalje u toku, ali da nijedna konačna odluka nije doneta. Kako se navodi, razlog za neuspešne pregovore dve strane u Pakistanu je to što Iran nije želeo da nukelarni program bude deo pregovora.