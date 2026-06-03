Kompozitor Goran Ratković Rale stao je pred kamere domaćih medija, te je tom prilikom otvorio dušu i ispričao do sada nepoznate anegdote iz svoje bogate karijere, osvrnuvši se na rad sa čuvenom Marinom Tucaković, ali i na svoj privatni život.

Kompozitor je otkrio da je prvoj saradnji sa Marinom Tucaković prethodila svađa sa još jednim poznatim tekstopiscem, kao i jedan vrlo turbulentan period u njegovom privatnom životu.

-Posvađao sam se sa Stevom Simeunovićem, nisam hteo da radim ništa sa njim, nebitno oko čega. Odmah sam pozvao Sašu Popovića. Pitao sam ga da li zna Marinu. Rekao sam mu da je nazove i da joj kaže da hoću da radim sa njom. Ja sam je odmah pozvao i ona mi je rekla da me je tri godine čekala. Prvu pesmu smo radili "Lopov" zajedno. Žena me je tada izbacila iz kuće, spavao sam kod Mobi Dika. Mobi je bio tonac kod Fute. Jedno jutro je ustao i rekao mi da mu odsviram "Lopov" pesmu. Tad sam shvario poentu, rekao sam Marinu da promeni. Pozvao sam je da joj kažem da ne menja ništa. Tako je i bilo na kraju, genijalno - rekao je Rale.

Na kraju, nezaobilazna tema bio je i Raletov aktuelni ljubavni život. On je govorio o tome kako je upoznao pevačicu Anu Nikolić i kako se njihov odnos razvijao tokom godina.

-1999. godine bio sam u Sofiji, Ana je tada došla u studio kod mene. Tada sam sedeo u studiju sa nekom devojkom i neko mi je rekao da mi dolazi Coka. I ja kroz prozor izleteo, da me Coka ne nahvata. A Ana je u dvorištu sedela. Mi se od tada znamo, ona misli da sam isti čovek, a nisam. To je njena prva slika o meni. Trebalo je duet da snimi, mi smo se družili konstantno, nikad ništa nije bilo. Tad kad je došla, ne znam kako je to krenulo, spavali smo u studiju kao brat i sestra. Zajedno smo stvarali. Zajedno smo dve godine. Izdržao sam dobro. Veza nam je burna - rekao je Rale u emisiji Cece Ražnatović.

Alo/Blic

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