Na stadionu Lejn u američkom gradu Bleksburgu (Virdžinija) padobranac je juče tokom spuštanja udario u masivni elektronski semafor.

Srećom, akcija spasavanja je bila uspešna i incident je završen bez ozbiljnih posledica.

Neobičan događaj dogodio se neposredno pre početka prolećne utakmice američkog fudbala koju je organizovao koledž tim Virdžinija Tek, zbog čega je početak utakmice morao biti odložen.

Na amaterskom snimku sa tribina, koji se brzo proširio društvenim mrežama, vide se dva padobranca kako se spuštaju ka areni. Međutim, jedan od njih, koji je nosio američku zastavu, izgubio je kontrolu i umesto da udari u teren, udario je u konstrukciju ogromnog ekrana iznad tribina.

Njegov padobran se zapetljao i zaglavio između slova „C“ i „H“ na velikom natpisu „Virdžinija Tek“ na samom vrhu semafora.

Ubrzo je usledila dramatična akcija spasavanja.

Hitne službe su izašle na teren i, koristeći specijalno vozilo sa vazdušnim merdevinama, uspele su da dođu do zaglavljenog padobranca i bezbedno ga spuste na zemlju.

Zvaničnici Virdžinija Teka su putem društvene mreže X (ranije Tviter) objavili da je padobranac „obezbeđen i u stabilnom stanju“ i da nije pretrpeo nikakve povrede. Njegov identitet još nije objavljen.

„Naš primarni fokus ostaje njegova dobrobit. Izražavamo iskrenu zahvalnost hitnim službama, osoblju događaja i medicinskom osoblju na njihovom brzom, koordinisanom i profesionalnom odgovoru“, navodi se u zvaničnom saopštenju, prenosi CBS news.

Nakon što je operacija spasavanja uspešno završena, meč je nastavljen.