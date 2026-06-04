Grupa ključnih evropskih saveznika Ukrajine radi na planovima sa Kijevom da uključi Rusiju u pregovore o okončanju rata, jer vide promenu koja jača poziciju predsednika Volodimira Zelenskog, piše danas Blumberg pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Kako se navodi, zvaničnici tri najveće evropske države, Nemačke, Francuske i Velike Britanije, razmatraju mogućnost održavanja pregovora o okončanju rata u Ukrajini u kojima bi učestvovali i Kijev i Moskva.

Izvori navode da, s obzirom na to da su pregovori koje predvode SAD u zastoju, a da "ruske snage u pat poziciji na bojnom polju i trpe sve veće gubitke", tri zemlje vide priliku da dovedu ruskog predsednika Vladimira Putina za pregovarački sto.

Dodatni pritisak na Kremlj, kako dodaju, stvaraju uspešni ukrajinski napadi dronovima duboko unutar ruske teritorije, kao i neki znaci otpora Putinovoj ratnoj potlitici u visokim političkim krugovima u Moskvi.

Prema rečima izvora, cilj saveznika je da pregovorima spreče još jednu ratnu zimu u kojoj će Rusija "verovatno pojačati napade na civile i energetsku infrastrukturu čime Putin nastoji da slomi moral Ukrajinaca".

Zelenski ima poslednju reč

Izvori Blumberga ističu da konačnu odluku o tome da li će se nastaviti pokušaji razgovora sa Rusijom donosi isključivo predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i naglašavaju da evropske zemlje neće pritiskati ukrajinskog predsednika da prihvati strategiju sa kojom se ne slaže.

Britanski premijer Kir Starmer, nemački kancelar Fridrih Merc i francuski predsednik Emanuel Makron trebalo bi da razgovaraji u narednim danima, dodali su izvori Blumberga.

Prošlog meseca Zelenski je izjavio da bi Evropa trebalo da se izbori za vodeću ulogu u pregovaračkim naporima koji su do sada bili uglavnom predvođeni SAD i više puta je pozvao saveznike da pojačaju pritisak na Moskvu.

Međutim, kritičari ideje da se Rusija odmah angažuje u pregovorima smatraju da nije trenutak za pregovore sa Moskvom jer Putin nije pokazao da ima ozbiljne namere da uđe u pregovarački proces i ne opdustaje od maksimalističkih zahteva, uključujući onaj da Ukrajina ustupi čak i teritorije koje Rusija nije okupirala.

Istovremeno, kritičari ideje o pregovorima smatraju da bi umesto toga, ukrajinski saveznici trebalo da iskoriste ovaj trenutak kako bi Zelenskom obezbedili oružje koje mu je potrebno čime bi se, uz uvođenje oštrijih sankcija dodatno pojačao pritisak na zvaničnu Moskvu.

(Tanjug)