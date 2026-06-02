Pevačica i nekadašnja učesnica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Jelena Kostov, 2020. godine suočila se sa nizom teških zdravstvenih problema i nesrećnih okolnosti.

Tada su joj pukli silikoni, a ubrzo zatim doživela je i pad sa terase u svojoj vikendici na planini Goliji.

Nakon hitne medicinske intervencije, pevačica je mesecima bila nepokretna, dok je danas njeno zdravstveno stanje stabilno, a taj period, kako ističe, u potpunosti joj je promenio pogled na život.

Do nezgode je došlo kada je Kostov pala sa visine od oko tri metra, pri čemu je zadobila teške telesne povrede.

Tom prilikom polomila je sedalnu kost, zbog čega je morala na hitnu operaciju i dugotrajan oporavak tokom kojeg mesecima nije mogla da ustane iz kreveta.

Iako su posledice povreda danas sanirane i nisu vidljive, pevačica se nakon svega povukla iz javnosti i posvetila porodici.

Govoreći o ovom periodu, Jelena je ranije izjavila:

- Godina 2020. bila je katastrofalna, nevezano za koronu. Doživela sam pad sa velike visine i polomila veoma tešku sedalnu kost. Još uvek nije sve u potpunosti u redu, ali biće, nadam se. Potrebno je mnogo vremena da se sve vrati u normalu, ali ja se ne predajem - istakla je ona.

"Najgori period je iza mene"

Pored teških povreda, pevačica se suočila i sa problemom pucanja silikona, ali danas ističe da je njeno zdravstveno stanje stabilno i da se u potpunosti oporavila.

- Definitivno najgori period je iza mene. Ne volim da pričam o tome, jer kada se toga prisećam, ponovo prolazim kroz sve. Sada sam dobro, sve je na mestu, silikoni su stabilni - navela je ona.

Ovakvo životno iskustvo, kako kaže, snažno je uticalo na njenu psihu i pogled na svet, kao i na odnose sa ljudima iz njenog okruženja.

- Sve što mi se dogodilo me je promenilo. Sada sam drugačija osoba i ne dozvoljavam da me sitnice nerviraju. Ljubav i podrška najbližih su izuzetno važni. Psiha je čudo. Drago mi je što sam shvatila koliki krug pravih prijatelja imam oko sebe. Sve se u mom životu iskristalisalo - konstatovala je na kraju.