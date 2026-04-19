Pevačica Mira Škorić doživela je verovatno najveći šok kada je odlučila da nenajavljena poseti svog tadašnjeg verenika, bogatog biznismena iz Nemačke.
Želeći da ga iznenadi, otvorila je vrata njegovog stana u Berlinu .
Međutim, nije se nadala da će ga zateći sa drugim muškarcem u krevetu.
- Toliko sam povređena i da sam u tom trenutku imala pištolj kod sebe, ubila bih ih obojicu! - priznala je pevačica.
-Bacila sam mu prsten, okrenula se i otišla - ispričala je Mira, priznajući da je nakon ove jezive scene izgubila veru u ljubav.
