Nenad Bakić (63) nestao je juče u Užicu, a nestanak je policiji prijavila njegova supruga. On je poslednji put viđen juče u 7.30 u Užicu u naselju Pora kod igrališta i do sada nema nikakvih informacija o njemu.

U trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.

Za nestalim muškarcem tragaju vatrogasci i policija.

Ako neko ima informacije o nestalom muškaru neka obavesti najbližu policijsku stanicu ili se javi na broj telefona: +381 64 6167 007.

BONUS VIDEO: