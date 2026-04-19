Nenad Bakić (63) nestao je juče u Užicu, a nestanak je policiji prijavila njegova supruga. On je poslednji put viđen juče u 7.30 u Užicu u naselju Pora kod igrališta i do sada nema nikakvih informacija o njemu.
U trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu, crnu trenerku i teget patike.
Za nestalim muškarcem tragaju vatrogasci i policija.
Ako neko ima informacije o nestalom muškaru neka obavesti najbližu policijsku stanicu ili se javi na broj telefona: +381 64 6167 007.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)