Tokom protekle noći u rijalitiju Elita, Nerio Ružanji je priznao da je bio intiman sa transrodnom osobom i da je na taj način prevario svoju verenicu Hanu Dunjak.

Naime, tokom igre "Istina ili izazov", koju je vodio Lepi Mića, Nerio je otvoreno govorio o aferi sa transrodnom osobom, tvrdeći da se sve dogodilo pre njegovog ulaska u "Elitu 9".

-Došlo je do svađe između Hane i mene. Prepucavali smo se u sobi, prebacila mi je da sam je prevario i da će to otkriti, pa sam je preduhitrio i sam priznao sa kim sam je prevario. Prevario sam je sa transrodnom osobom. To se dogodilo mesec dana pre mog ulaska u rijaliti. Imali smo svađu, polomio sam prozor i ona mi je rekla da se ne vraćam. U početku nisam bio svestan situacije, ali sam kasnije shvatio šta se dogodilo. Posle toga smo se još nekoliko puta videli, a treći susret je bio ključan. Nije bilo emocija - izjavio je Nerio.

Dodao je da je kasnije lično priznao njoj šta se dogodilo, ističući da ne smatra da njegovo priznanje može imati ozbiljne posledice po njihov odnos.

-Rekao sam joj kasnije sam. Bio sam besan i pod uticajem alkohola, jer je i ona to pomenula. Ne može da me drži u šaci. Mene to ne dotiče i iskreno me nije briga. Samo želim da naglasim da nemam nikakve emocije prema muškarcima i da nikada ne bih bio sa muškarcem - konstovao je potom.

Podsetimo, u prethodnim sezonama Elite, porodica Ahmić, odnosno Aneli i Sita, više puta je tvrdila da je Asmin Durdžić, bivši suprug aktuelne učesnice, bio u vezi sa transrodnom osobom, što je ranije negirao.

Oglasila se porodica Asmina Durdžića

Nakon Nerijevog priznanja, njegova porodica reagovala je na društvenim mrežama, objavivši poruke na Instagram storiju upućene Neriovoj majci Siti Ahmić.

-Sita, Sita, hahaha - naveli su na storiju.

U narednoj objavi dodali su i poruku "Karma bitch", uz uvredljiv izraz u zagradi.

Takođe su objavili i fotografiju osobe za koju tvrde da je bila u vezi sa Nerijom.

Ove objave izazvale su brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se reakcija porodice Ahmić i dalje očekuje.