Dragana Kosjerina rođena je u Sarajevu 22. avgust 1987. godine, srpska je novinarka i TV voditeljka. Trenutno radi na Radio-televiziji Srbije.

Iz Sarajeva se sa pet godina preselila u Beograd. Prvo se bavila manekenstvom, svoju karijeru je započela u 17. godini.

Nakon nekoliko uspeha, Kosjerina je 2004. osvojila titulu Miss Teen i bila je jedan od top modela agencije Models.

Želela je da bude stomatolog i iako je završila Zubotehničku školu kao odličan đak, odlučuje da upiše psihologiju na Filozofskom fakultetu, međutim, u tome ne uspeva, pa se upisuje na Fakultet za kulturu i medije, na kojem uspešno diplomira, a potom završava master akademske studije pri UNESCO katedri za kulturnu politiku i menadžment pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu.

Na RTS-u trenutno vodi kviz "Ja volim Srbiju". Vodila je Jutarnji program i emsiju "Luda noć". Bila među voditeljima Beovizije, srpskog izbora za predstavnika na Pesmi Evrovizije. Na Pesmi Evrovizije je bila prezenter glasova Srbije. Tokom letnih meseci 2020. godine bila je domaćin emisije Beogradska hronika, kao zamenu dok su njene koleginice bile na letnjem odmoru.

Godine 2022. postaje voditeljka Pesme za Evroviziju i otad ima tu ulogu.

