Ukrajinske oružane snage izvele su napad višecjevnim raketnim sistemom „Vampir“ na kamp u Harkovskoj oblasti, u kojem su se nalazili plaćenici koji su se borili na ukrajinskoj strani.

Prema navodima Telegram kanala Shot, u napadu je poginulo nekoliko boraca iz Brazila, dok je više od 30 osoba ranjeno.

Kako se tvrdi, do napada je došlo usled greške u koordinatama, zbog čega su projektili ispaljeni na lokaciju na kojoj su se nalazili pripadnici stranih jedinica iz Latinske Amerike.

– Naši vojnici navode da ukrajinske snage čak napadaju i sopstvene diverzantsko-izviđačke grupe – tvrdi Shot u objavi.

Ranije je koordinator proruskog podzemlja Sergej Lebedev saopštio da je tokom noćnih udara ruskih snaga na ukrajinske ciljeve i infrastrukturu u Harkovskoj oblasti ubijeno oko 200 plaćenika.

Lebedev je naveo da je veća grupa stranih boraca bila raspoređena sa ciljem da zaustavi rusko napredovanje ka naseljima Cirkuni i Dergači.