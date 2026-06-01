Pop pevačica Marija Šerifović i večeras, na svom petom i poslednjem koncertu koji nosi naziv "Druga strana ploče", okupila je veliki broj javnih ličnosti i kolega.

Među njima je bila i voditeljka Petra Cvijić, nekada jedno od zaštitnih lica dnevnika RTS-a, a onda se zbog saobraćajne nesreće povukla sa malih ekrana.

Suđenje voditeljki je trajalo četiri godine, a ona se za to vreme nije pojavljivala u javnosti. Kako se pisalo ranije, Petra Cvijić navodno i sada radi na RTS-u, međutim više se ne pojavljuje pred kamerama.

Ona navodno sada radi isključivo iza kamere, učestvuje u realizaciji informativnog programa.

Voditeljka RTS-a je S. B. udarila kolima 9. januara 2012. godine u Vodovodskoj ulici.

Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je oslobodio voditeljku RTS-a Petru Cvijić (36) optužbi da je svojim automobilom udarila Slobodana Bajića (73) 9. januara 2012. godine, koji je preminuo od zadobijenih povreda jer nije dokazano da je izvršila krivično delo.

"Kamenujte me"

Voditeljka je četiri godine nakon nesreće progovorila o tome kroz šta je sve prošla, od nametnute krivice do oslobađanja.

- U jednom trenutku strašnog javnog linča pomislila sam da izađem na Trg republike, donesem vreću kamenja i kažem: Eto, kamenujte me. Kamenujte me, ako vam je to uteha, ali ja nisam kriva - ovim rečima započela je ispovest Petra Cvijić nakon četiri godine ćutanja od saobraćajne nesreće u kojoj je stradao S. B. (73) iz Železnika.

