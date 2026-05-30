Osim lepih trenutaka i šaljivih situacija voditelja koje možemo da vidimo na malim ekranima, tu su i one ne toliko prijatne.

Upravo je pre nekoliko dana voditelj Predrag Sarapa prošao kroz ozbiljan zdravstveni problem tokom emitovanja programa zbog čega je morao da napusti emisiju.

Prisetimo se i kada je 2023. godine prekinuto snimanje emisije na RTS-u, tada je snimatelj doživeo infarkt u programu.

Naime, tokom snimanja programa uživo na Javnom Servisu, jednom od radnika je pozlilo.

Inače, emisija se snimala na Adi Ciganliji, pa se pretpostavlja da je snimatelju pozlilo usled vrućine.

Emisija je odmah prekinuta i pozvana je ekipa Hitne pomoći, koja je u brzom roku došla na teren i przužila snimatelju prvu pomoć.

Nakon reanimacije je prevezen u Urgentni centar gde mu je ukazana dalja zdravstvena nega.

Kako su mediji tada saznali, snimatelj je bio van životne opasnosti.

Voditeljka se onesvestila

Podsećanja radi, ovakve situacije nisu retke ni u svetskim medijima, te su tako voditeljke CBS-ovih vesti na Los Anđeles KCAL-u ostale su u šoku nakon što se njihova koleginica koja čita vremensku prognozu onesvestila usred emisije uživo.

Poznata TV lica su čitala jutarnje vesti, a kada je došao red na čitanje prognoze i kamera je prebacila fokus na Alisa Karlson Švarc, ona se odjednom naslonila na sto, te se onesvestila i pala na pod.

Voditeljke vesti nisu znale šta da učine. "Oh", zaustila je Rajčel Kim, a njena koleginica Nikol Medina rekla je da će "morati da naprave kraću pauzu". Alisa je brzom reakcijom prebačena u bolnicu i tamo se oporavlja.

Švarcova je kasnije javila da je u redu i da nema razloga za brigu. "Biću okej, hvala svima na porukama i pozivima", napisala je na Fejsbuku.

Inače, Alisa Karlson Švarc je ranije imala sličan problem, ali na drugoj televiziji. Još 2014. godine pozlilo joj je tokom emisije, a kasnije je otkriveno kako ima problema sa srčanim zaliscima.

BONUS VIDEO: