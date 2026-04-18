Modna kreatorka i bivša supruga pevača Harisa Džinovića, Melina Džinović, danas je izgovorila sudbonosno "da" milioneru Džefriju Polu Arnoldu. Glamurozno venčanje održano je u Monaku, a detalji ove raskošne ceremonije polako isplivavaju u javnost i ostavljaju bez daha.

Da je reč o slavlju na najvišem nivou, potvrđuje i specifičan zahtev mladenaca kada je u pitanju izgled zvanica. Naime, na venčanju je vladao strogi dres-kod sa ciljem da sve izgleda kao na pravom balu.

Ovom luksuznom događaju prisustvovali su i članovi porodice Karić, koji su svojim stajlinzima privukli veliku pažnju. Maša i Bojan Karić pozirali su izuzetno elegantno odeveni – Maša je za ovu priliku odabrala upečatljivu haljinu u ciklama boji, dok je Bojan odisao elegancijom u klasičnom odelu.

Posebna čast pripala je Goci Karić, koja je bila kuma na ovom venčanju. Prateći temu luksuznog bala, kuma Goca je zablistala u dugoj, raskošnoj balskoj haljini.

Deo atmosfere sa ovog gala slavlja dospeo je do javnosti zahvaljujući Slavici Karić, Bojanovoj majci, koja je na mrežama objavila fotografije na kojima kuma pozira sa Bojanom i Mašom Karić.

Karić i Karleuša

Bojan Karić u septembru 2004. oženio se Jelenom Karleušom, ali su posle samo tri meseca odlučili da se razvedu.

Razlog je, kako su navodili tabloidi, bila njena vanbračna avantura, međutim, pevačica je sve odmah demantovala. Pričalo se i da se udala iz koristi, što je takođe negirala.

− Nije bilo predbračnog ugovora jer nije bilo ni razloga. Nemam ništa na svoje ime. Sve se vodi na mog oca i stričeve. Dovoljno je što primam veliku platu, lepo živim i imam za sve što je potrebno.

– Žena koja se uda za mene, da bi dobila kuću od mog oca, mora malo da bude u braku sa mnom, da rodi bar dvoje dece. To je logično, tako sam vaspitan. Ne može posle tri dana da dobije kuću i ode. Ako je sa mnom, ima zaista sve. Jelena je imala i ranije, a sama može da zaradi mnogo, tako da se to pitanje nije postavljalo.

Bivši supružnici sreli su se nedavno, posle punih 20 godina koliko ima otkako su se razveli, otkrila je pop zvezda.

