Odluka o tome koje će prezime supružnici nositi nakon venčanja često ima veliku simboliku.

Nekada je bilo gotovo podrazumevano da žena uzme muževljevo prezime, ali vremena se menjaju i sve više parova traži drugačija rešenja.

"Bitka prezimena" šokirala goste

Jedan mlad bračni par odlučio je da ovu odluku prepusti — porodici.

Nakon ceremonije venčanja, Bret Borland i Gorgi Abela organizovali su zabavno takmičenje pod nazivom „Bitka prezimena“, u kojem su se njihove porodice nadmetale kako bi odlučile koje će prezime mladenci nositi ubuduće.

„Odlučili smo da nijedno prezime neće nestati“, rekao je Bret okupljenima. „Zato smo organizovali igre u kojima će se naše porodice takmičiti jedna protiv druge. Prezime pobedničke porodice postaće naše zajedničko prezime.“

To je značilo da bi, u slučaju pobede porodice Abela, oboje uzeli njeno prezime. Ako pobedi porodica Borland, Gorgi bi promenila prezime u Borland.

Zabavno takmičenje

Na snimku objavljenom na TikToku vidi se kako porodice učestvuju u raznim igrama — od nadvlačenja konopca i trke u džakovima do opuštene partije fudbala.

Na kraju je proglašen pobednik: porodica Borland odnela je pobedu, pa će mladenci nositi prezime Borland.

Ljudi na društvenim mrežama bili su oduševljeni ovom idejom. Mnogi su komentarisali da je način na koji su doneli odluku zabavan, moderan i mnogo ravnopravniji od tradicionalnog pristupa, piše Your Tango.

Istraživanje američkog centra Pew Research Center pokazalo je da mlađe i obrazovanije žene danas ređe planiraju da uzmu prezime svog supruga.

Anketa sprovedena među više od 2.400 venčanih osoba i 955 neoženjenih i neudatih pokazala je da: 92% muškaraca zadržava svoje prezime nakon venčanja, samo 5% muškaraca promeni prezime, a manje od 1% koristi oba prezimena Kod žena su rezultati drugačiji. Među neudatim ženama: 33% kaže da bi uzelo partnerovo prezime, 23% bi zadržalo svoje prezime, 17% bi spojilo oba prezimena, a 24% još nije sigurno šta bi uradilo.