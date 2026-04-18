Pevač Baja Mali Knindža nastupio je nedavno u Odžacima.

Baja ja pevao na jednoj privatnoj proslavi, a uz njega su pevali Jovan Perišić i Bota.

Međutim, u jednom trenutku dok je Baja Mali Knindža pevao, Bota je seo za bubnjeve, a Jovan Perišić je uzeo u ruke bas gitaru, te je Knindžu pratio bend popularnih pevača.

- Ovakav orkestar mi nikada nije svirao - priznao je Knindža.

Snimci sa ovog nastupa brzo se šire društvenim mrežama.

Inače, neke od najvećih hitova Jovana Perišića kao što su "Samo jednom srce voli, "Čovek kafanski", "Treća smena", "Tu na srcu mom" i mnoge druge napisao je upravo Baja.