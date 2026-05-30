Ćerka naše legendarne glumice Radmile Živković, Bojana Bambić, stala je na ludi kamen.

Bojana se danas udala za svog izabranika Milana.

Fotografiju sa svadbe Bojana je objavila na svom Fejsbuk nalogu, a čestitke su odmah počele da se nižu.

Blistala je u čipkanoj venčanici sa dubokim dekolteom, a na glavi je imala tijaru.

"Upravo venčani", napisala je Bojana u opisu fotografije na kojoj se ljubi sa mužem.

Gledali smo je u filmu "Zona Zamfirova"

Bojana je ljubav prema glumi nasledila od majke, a mnogi kažu da je ista Radmila.

- Kada sam imala 17 godina počela sam intenzivno da razmišljam čime bih volela u životu da se bavim, otvarajući tako razne profesionalne "fioke", kao poslednju otvorila sam i onu u kojoj je bila gluma. Bojažljivo, budući da sam kao dete glumice i snimatelja odrasla u toj profesiji, znala sam šta ona sa sobom nosi, bez ikakvih iluzija. Pokušavajući tako da sebe vidim u raznim profesijama, shvatila sam da bi me najsrećnijom činila moja sadašnja profesija, i tako sam odlučila da spremim prijemni ispit i pokušam - ispričala je u intervjuu za "Fashion & Lifestyle Magazine".

