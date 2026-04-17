Modna kreatorka Melina Džinović izgovoriće sudbonosno "da" bogatom Englezu po imenu Džefri Pol Arnold Dej (70), a kako domaći mediji saznaju promeniće čak četiri venčanice tokom svečane ceremonije, dok će iz Srbije doći 60 zvanica.

Kao žena čiji je život duboko prožet modom i estetikom, Melina je odlučila da njen poseban dan bude i prava revija elegancije, te će tom prilikom promeniti čak četiri različite venčanice.

Njena vizija savršenog izgleda dovedena je do vrhunca odlukom da joj dve od tih venčanica budu unikatno rađene u prestižnoj modnoj kući Dior.

Ove raskošne haljine kreirane su po njenim posebnim specifikacijama, a s obzirom na vrhunski dizajn, njihova cena je bila paprena. Ipak, u želji da svojoj budućoj supruzi priredi dan iz snova i ispuni sve njene zamisli, njen budući muž nije štedeo novac.

Ovom ekskluzivnom slavlju prisustvovaće i njoj bliski ljudi iz domovine, pa je tako planirano da iz Srbije na venčanje doputuje 60 zvanica, koje će uveličati ovaj romantični trenutak.

Kako smo već prvi pisali, svatovi će na veselje dolaziti brodovima i jahtama, a neki čak helikopterima. Ipak, jedna osoba će izostati sa proslave, u pitanju je Melinin sin Kan, kojeg je dobila iz braka sa Harisom Džinovićem.



Na svadbi će biti i mnogobrojne zvanice iz Srbije, uključujući Melinine najbliže prijatelje i saradnike. Gostima je obezbeđen smeštaj i to u hotelima duž rivijere. Ono što je interesantno jeste da se slavlje neće završiti samo za jedan dan.

