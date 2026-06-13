Reper i tekstopisac Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi, izgovoriće sudbonosno "da" sedmog avgusta ove godine.

On i njegova dugogodišnja devojka, pevačica Kat Dosa, odlučili su da organizuju intimnu ceremoniju za uži krug rodbine i prijatelja.

Kako se navodi, gala slavlje će se po reperovoj želji održati nadomak Prokuplja, Cobijevog rodnog grada.

- Oni žele pre svega intimu kako bi izbegli medije, ali je i Cobi vezan emotivno za svoje rodno mesto. Tu je odrastao, ima mnogo uspomena iz detinjstva, a namera mu je da sve izgleda idilično. Zato su se dogovorili da venčanje naprave u jednoj luksuznoj vinariji, gde će sudbonosno "da" izgovoriti jedno drugom pod vedrim nebom, tačnije u vinogradu - rekao je izvor blizak Cobiju i dodao da sve mora da bude u tajnosti.

- Kat i Cobi se mnogo vole, a želeli su da sve bude lepo za njihov najlepši dan u životu, pa reper nije štedeo novac ni za šta oko svadbe - zaključio je sagovornik.

Ovako su se upoznali

Za ljubav između Veljkovića i Kat Dose saznalo se 2024. godine. Reper je sa Bojanom Vunturišević, inače, napisao njen „Tajni začin" s kojim se predstavila na sceni Pesme za Evroviziju iste godine. Od tada, je njihova veza pod velom tajni jer se nijedno od njih nije oglašavalo na tu temu.

Slobodan Veljković Cobi prethodno je bio u vezi koja je bila medijski propraćena, sa blogerkom Jelenom Nikolić.

Alo/24sedam

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