Modna kreatorka Melina Galić udaje se u subotu, 17. aprila, za bogatog engleskog biznismena Džefrija Pola Arnolda Deja.

Očekuje se izuzetno glamurozno slavlje. Zvanice stižu iz celog sveta, a do mesta venčanja biće prevezene luksuznim organizovanim transportom, uključujući jahte i helikoptere.

Porodica je već doputovala u Monako, a interesantno je da je Melina sve svoje goste spestila u jedan hotel na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.



Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.





Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo, već podatak da je Melina, koja je odabrala da za njeno venčanje, sve bude raskošno i luksuzno, na gostima je ipak malo prištedela.

Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Podsećanja radi, Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako se saznaje, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

S druge strane, za sve zvanice obezbeđen je prevoz do Portofina, koje važi za jednu od najekskluzivnijih destinacija na Mediteranu.

Za goste koji žele da izbegnu duži put kopnom, ponuđena je i znatno luksuznija alternativa iznajmljivanje helikoptera. Cena ovog vida transporta kreće se između 2.500 i 3.000 evra.



Prema informacijama iz dobro obaveštenih izvora, Bojan Karić, zajedno sa suprugom Mašom i sestrom Gordanom, koja je ujedno i kuma na venčanju, pokazali su interesovanje za ovu ociju.

Karić se raspitivao o detaljima helikopterskog prevoza, razmatrajući da li da put do Italije učine bržim i komfornijim.

Venčanje Meline Galić tako se već sada izdvaja kao jedan od najintrigantnijih društvenih događaja godine ne samo zbog liste zvanica, već i zbog neujednačenosti odnosa prema luksuzu.

