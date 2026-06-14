Pevačica Rada Manojlović se sinoć pojavila na koncertu Stanojke Mitrović Ćane, te progovorila i o svom druženju sa publikom.

Pored toga, Rada je spomenula i svadbu, te otkrila da nije u najboljem zdravstvenom stanju.

- Prvo će biti koncert, svadba može da čeka, neće biti do kraja godine, ne, ne, ništa. Koga se plašim s estrade? Neke osobe su mi odbojne. Sad, da l' su zapravo takve ili se tu nešto krije, ne znam. Svakako, ne registrujem ih. Neću nikoga izdvajati sad, poznata sam po tome da pričam samo o sebi - istakla je Rada, te progovorila o zdravlju.

- Tata je najbolje od svih nas! On jedini ne pije lekove, mi smo svi... Ne bih o tome kakve lekove pijem, nije važno. Nisam uvek skoncentrisana dok pričam - zaključila je pevačica.

"Sestra me je odvela kod psihoterapeuta"

Podsetimo, Manojlovićeva je nedavno govorila o stručnoj pomoći koju je potražila.

- Kad su ukinute mere, prihvatila sam sve kao neku Božiju promisao. Lepo si pala, pa sam još lepše ustaneš... Kad sam ja pala, moja sestra je došla i rekla: ''E, nečeš''. Dugo sam bila protivnik psihijatara, mislila sam da mogu sve sama, a nisam mogla da ustanem iz kreveta do toaleta da odem. Sestra me je odvela kod psihoterapeuta. Došli smo do toga da nisam spavala 48 sati i da mi se ne spava. Nema gašenja... Tu sam jer sam potrefila lek. Kad sam pala i stala, rekla sam da može sve da stane dok se ja ne dignem... - priznala je pevačica u ''Magazinu In''.

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