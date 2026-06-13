Neobičan i pomalo uznemirujući trenutak dogodio se tokom venčanja na otvorenom prostoru, kada je 28-godišnji kum, preduzetnik iz Ostina Drejton Vilijams, počeo da se njiše iza mladoženje, da bi u narednom trenutku izgubio ravnotežu i pao na zemlju pred šokiranim gostima.

Dok su prisutni u panici reagovali i uzdahnuli, mladoženja i još jedan kum odmah su pritrčali da mu pomognu, dok su mlada i deveruše vidno zabrinuto posmatrale ceo prizor.

Međutim, ono što je posebno šokiralo javnost jeste činjenica da je matičar nastavio ceremoniju gotovo bez ikakvog prekida, kao da se ništa neobično ne dešava, izgovarajući rečenice o ljubavi i zajedništvu.

Snimak je ubrzo završio na TikToku, gde ga je sam Vilijams kasnije objavio uz šaljiv komentar, što je dodatno pokrenulo lavinu pregleda i reakcija širom sveta.

Video je prikupio milione pregleda, a komentari su se nizali bez prestanka – od neverice do šale i zbunjenosti. Mnoge je posebno iznenadilo to što ceremonija nije odmah prekinuta.

„Zašto niko nije stao?“, bio je jedan od najčešće deljenih komentara, dok su drugi pisali da sve izgleda kao da “šou mora da se nastavi po svaku cenu”.

Kum je kasnije objasnio da je tokom ceremonije stajao ukočenih kolena, a da su visoka temperatura i nervoza doveli do vrtoglavice i kratkotrajnog gubitka svesti, za koji je u tom trenutku mislio da je samo posledica treme.

Dodao je da se brzo oporavio uz pomoć prijatelja, a već kasnije tog dana učestvovao je i u svadbenoj večeri, gde je čak održao govor. Mladenci su, prema njegovim rečima, situaciju prihvatili mirno i sa dozom humora.