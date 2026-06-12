Venčanje je za mnoge jedan od najemotivnijih trenutaka u životu, kako za mladence tako i za njihove porodice. Ipak, dok većina roditelja sa ponosom posmatra početak novog poglavlja svog deteta, postoje i situacije u kojima emocije mogu biti znatno složenije.

U pojedinim slučajevima, posebno kod majki koje su veoma vezane za svoju decu, dolazak do trenutka kada sin ili ćerka osnivaju sopstvenu porodicu može izazvati tugu ili osećaj gubitka bliskosti. Upravo zato svadbe ponekad postanu mesto jakih emocija, a na društvenim mrežama često se dele i neobične situacije koje prate takve trenutke.

Viralni video koji je zbunio internet

Na društvenim mrežama ovih dana širi se snimak sa TikTok profila koji prikazuje scenu navodno sa venčanja, u kojoj majka stoji uz sina i emotivno mu se obraća pred gostima.

U videu ona izgovara:

"Ništa, ništa te ne voli kao majka, zapamti to, samo ja te ovako volim. Niko, ni ova ovde!"

Snimak je brzo postao viralan i izazvao brojne reakcije, ali je kasnije pojašnjeno da je u pitanju sadržaj generisan pomoću veštačke inteligencije.

Reakcije korisnika podeljene

Iako je video označen kao AI sadržaj, mnogi korisnici na mrežama u prvi mah su poverovali da je reč o stvarnoj situaciji, što je pokrenulo lavinu komentara.

Dok su jedni izražavali nevericu i neprijatnost zbog prikazane scene, drugi su kroz humor komentarisali preterane emocije roditelja na venčanjima.

„Obrukala sina za života“, napisao je jedan korisnik, dok su drugi poručili da im je sadržaj bio „neprijatan za gledanje“.

Pojedini su, međutim, istakli da u ovakvoj sceni vide i deo stvarnosti, naglašavajući koliko odnosi u porodici mogu biti kompleksni.

Granica između stvarnog i veštačkog sadržaja

Ovaj video ponovo je otvorio pitanje koliko lako sadržaj generisan veštačkom inteligencijom može da se pomeša sa stvarnim događajima, naročito kada se deli bez konteksta.

Stručnjaci sve češće upozoravaju da je važno obratiti pažnju na oznake i izvor sadržaja, kako bi se izbegle pogrešne interpretacije i nepotrebne reakcije.

Bez obzira na to što je snimak izmišljen, reakcije koje je izazvao pokazuju koliko su teme porodičnih odnosa i emocija i dalje veoma osetljive na društvenim mrežama.