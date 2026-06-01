Igor Kostić, nekadašnji suprug pevačice Mine sa kojom ima ćerku Anastasiju, oglasio se nakon što je pevačica hospitalizovana i u pratnji policije sprovedena na kliniku Laza Lazarević na dalje ispitivanje.

Po pitanju privatnog života bivše supruge, Igor X, nije želeo ništa da kaže, ali je poslao više nego jasnu poruku!. Naime, Kostić je juče objavio snimak koleginice i učesnice takmičenja "Zvezde Granda", Mime Ficher na kome izvodi prelepu numeru, te je tako svima dao do znanja da ne želi da se meša u život nekadašnje ljubavi, dok svim srcem stoji uz naslednicu u ovom teškom trenutku.

Podsećanja radi, pevačica Mina Kostić zadržana je u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević. nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, reagovala policija po prijavi.

Kako se saznaje, ceo slučaj navodno je pokrenut nakon prijave koja je ukazivala na moguće neprimereno ili agresivno ponašanje, zbog čega su nadležni organi izašli na teren i procenili situaciju. U ovakvim slučajevima, u skladu sa procedurama, osoba može biti upućena na pregled i privremeno zadržavanje u specijalizovanoj ustanovi radi dalje procene psihičkog stanja, kao što je to i učinjeno sa muzičkom zvezdom.

Kako stručna praksa predviđa zadržavanje može trajati 24 časa, u situacijama kada je potrebno da se osoba smiri i stabilizuje, dok u ozbiljnijim slučajevima može biti produženo i do 72 sata, uz nadzor lekara i dodatne dijagnostičke procedure.

Ukoliko je reč o kraćem zadržavanju, policija obično ostaje uključena u proces kako bi se obezbedila sigurnost svih učesnika, posebno ukoliko postoji procena da bi moglo doći do ponovnog incidenta.

Za sada nema zvanične potvrde svih detalja ovog događaja, niti se pevačica oglašavala ovim povodom. Javnost, međutim, još jednom podseća koliko su ovakve situacije kompleksne, kao i koliko je važno pravovremeno reagovanje institucija kada je u pitanju mentalno zdravlje i bezbednost.

Kasper se oglasio dan ranije

Inače, njen partner Mane Ćurivija zvani Kasper je samo dan ranije komunicirao preko poslovnog Instagram naloga sa Mininim fanovima gde im se i požalio zbog raznih komentara.



- Pojedini menadžeri govore po kuloarima da je Minino vreme prošlo i da sam ja smešna priča da budem neko ko će joj direktno dogovarati nastupe bez posrednika. Šta mislite, da li je Minino vreme prošlo kako oni tvrde ili je prošlo vreme njih i sličnih koji to kažu za Minu? Ko je u pravu? Oni ili ja? Budite iskreni - napisao je on, nakon čega su usledili odgovori u kojima ih fanovi podržavaju.



Poručili su da Minino vreme nije prošlo i njemu poželeli uspešnu menadžerku karijeru.

