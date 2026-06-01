Mane Ćuruvija Kasper, partner pevačice Mine Kostić, sleteo je jutros u Srbiju, nakon što je pevačica hospitalizovana u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević".

Mane Ćuruvija Kasper je na beogradski aerodrom stigao letom iz Ciriha, tačno u 8.30 časova ujutru. On je u prestonicu stigao iz Sjedinjenih Američkih Država sa presedanjem u Švajcarskoj, a odmah po sletanju, žurno se uputio ka izlazu i napustio aerodrom bez ikakvog zadržavanja.

Zabrinutost na licu i misteriozno ćutanje

Oni koji su ga primetili na aerodromu navode da je po njegovom izrazu lica bilo jasno da je veoma zabrinut. Za sada ostaje nepoznanica da li se Kasper već uputio u bolnicu kako bi posetio Minu Kostić.

Kasper od prvog trenutka kada je vest o Mininoj hospitalizaciji dospela u medije, nije davao nikakve izjave, niti se javno oglašavao na mrežama.

Podsetimo, iako je pevačica pred kamerama uvek pokušavala da zadrži osmeh, u njenom životu su se mesecima unazad nizali ozbiljni problemi, uključujući i nedavnu dramu sa bivšim mužem.

Pre nego što je hospitalizovana, Mina je šokirala javnost kada se pojavio snimak na kojem je potpuno odsekla svoju kosu. Takođe, u javnost su nedavno procurele informacije iz njenog zdravstvenog kartona u kojima se navodi da pevačica boluje od neizlečive bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.

