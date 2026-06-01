Pevačica Dara Bubamara govorila je o teškim porodičnim trenucima iz detinjstva i odnosu sa ocem, koji je, kako je priznala, imao problem sa alkoholom.

- Nisam tip osobe koja voli patetiku budući da sam po prirodi vesela. Sa druge strane, normalno je da kada ti se dogode loše i teške situacije buduš ljudski povređen i ranjen, da se isplačeš. U mojim pesmama se čuje kakva mi je duša. Da toga nema, publika me ne bi volela. Kada mi se desi loše, tog momenta se isplačem i poludim i pitam se zašto se to dešava kada nisam zaslužila, ali se brzo digne. Svu svoju bol pretvorila sam u snagu. Moji prijatelji govore da sam tornado, a to sam nasledila od majke i oca. Moja majka bila je veliki borac koji nije dozvoljavao da ga iko sruši. Nakon što sam izgubila majku i oca, ništa ne može da me slomi - rekla je pevačica, te nastavila:

- Važna mi je podrška moje porodice, mog sina i mog emotivnog partnera. Kada me izdaju prijatelji ili kumovi, kada me zavrnu za novac, desi se da zaradim deset puta više. Sve se vrati i sve se plati. Ime koje sam dobila po pokojnoj baki nosi značenje "radost". Moje rođenje promenilo je porodicu. Otac je nakon što sam rođena prestao da pije, kupili su stan, kola i sve je krenulo na bolje. Njegova mana bila je to što je voleo da popije. Odrastala sam u skromnoj, ali poštenoj porodici. Živeli smo u malom stanu u kom nije bilo mesta. Mama je spavala u kuhinji, a brat, tata i ja u spavaćoj sobi. To nam nije smetalo. Moj uspeh vezujem za to da je Bog nagradio moju majku za svu dobrotu i snagu - navela je Dara koja je potom otkrila detalje nasilja koje su njen brat Zoran i majka Milica trpele od njenog oca.

- Otac je bio jarac u horoskopu, pomalo krut iako dobar čovek. Bio je namazan, gospodin. Pre nego sam rođena, otac bi popio i pravio probleme. Dok je pio, trošio bi sve pare koje bi morala da nadoknadi majka. Radila je trudna i čistila stanove koje sam kasnije ja kupila. To nisam osetila ja, osetio je moj rođeni brat Zorana. Sećam se da ga je tukao ukoliko bi zakasnio. Tukao je i nju zbog te zavisnosti od alkohola. Sa druge strane, mene nikada nije udario. Majka je sa druge strane bila stub kuće. Kao mlada i neobrazovana devojka uspela je da digne celu porodicu. I danas mi prilaze ljudi da mi govore koliko je bila predivna. Njihova ljubav bila je prava. U njoj nije postojao interes. Izdržala je sve što mnoge žene danas ne bi izdržale - završila je Dara Bubamara za Hajp.

