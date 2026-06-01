Mina Kostić je nedavno javno tvrdila da je ostala bez velikog dela imovine nakon što su joj sve oduzeli bivši partner i izvesna Duda.

Iako je o svemu ćutala više od dve decenije, nedavno je odlučila da progovori.

- Tačno je da mi je oduzeta imovina, a ja sam o svemu progovorila jer više posle toliko vremena nisam mogla da ćutim. Posle 25 godina sam otkrila istinu, a on je, ne bih da pričam previše o njemu, sve samo prebacio na svoje ime. Kao što sam već rekla ranije, mene materijalne stvari mene ne zanimaju, zanima me samo da imam da jedem i da pijem. Ostala sam u stanu od 39 kvadrata. Sa Džejom sam finansirala zgradu na Lekinom brdu i on mi je sve uzeo. Ne Džej, nego ta osoba kojoj ne želim da pominjem ime - tvrdila je Mina, pa dodala:

"Budala sam jer sam sve prihvatila"

- Budala sam, dozvolila sam i Dudi i njemu da manipulišu. Rekli su mi da stavim to na svoje ime i ja sam kao budala prihvatila. Nisam bila u stanju, a Duda nije ni mrdnula, ali eto kako se sve na kraju završilo - rekla je pevačica za Blic.

Igor se oglasio nakon hospitalizacije

Igor Kostić, nekadašnji suprug pevačice Mine sa kojom ima ćerku Anastasiju, oglasio se nakon što je pevačica hospitalizovana i u pratnji policije sprovedena na kliniku Laza Lazarević na dalje ispitivanje.

Po pitanju privatnog života bivše supruge, Igor X, nije želeo ništa da kaže, ali je poslao više nego jasnu poruku!. Naime, Kostić je juče objavio snimak koleginice i učesnice takmičenja "Zvezde Granda", Mime Ficher na kome izvodi prelepu numeru, te je tako svima dao do znanja da ne želi da se meša u život nekadašnje ljubavi, dok svim srcem stoji uz naslednicu u ovom teškom trenutku.

Podsećanja radi, pevačica Mina Kostić zadržana je u psihijatrijskoj ustanovi Laza Lazarević. nakon što je, prema nezvaničnim informacijama, reagovala policija po prijavi.

