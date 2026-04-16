Lepa Lukić večeras održava koncert u Sava centru, a pred početak istog je govorila pred okupljenim medijima.

Nakon što se pojavila u stajlingu od 10.000 evra Lepa je otkrila da je isti osmislio njen dugogodišnji prijatelj Boki 13.

- Naručio je ovu kombinaciju u Skoplju. On ima nos za stil a meni se ovo mnogo dopada - rekla je pevačica, te otkrila šta je pripremila publici.

- Prvo ću otpevati pesmu o mom Miločaju, Tu pesmu sam napisala za moje selo i pevam je etno, bez prateće muzike.

Među prvima koji su stigli da pruže podršku Lepoj Lukić na koncertu bili su Era Ojdanić i Atina Ferari, a potom je stigao i Aca Lukas.

Kako na događaju nije bilo mnogo kolega, Lepa je otkrila koji je razlog tome.

- Nikom neću da šaljem pozivnice. Kolege znaju da je koncert, pa ćemo videti ko je došao - rekla je kratko.

Na pitanje da li će doći neki poseban muškarac, Lepa Lukić je zagonetno rekla:

- Otkud znam, šta će mi muškarac? Možda bude i žena - našalila se.

Dragana Mirković specijalna gošća

Dragana Mirković nije mogla da sakrije sreću što je gost na koncertu pevačice.

Došla je u elegantnoj crnoj haljini, pa otkrila kakvo mišljenje ima o koleginici.

- Lepa Lukić je velika legenda. Presrećna sam što sam deo njenog koncerta. Nisam razmišljala da li ću doći kada me je pozvala. Uz sve pesme ću se veseliti, mi se godinama poštujemo i specijalno zbog ovoga sam došla u Srbiju - rekla je Dragana.



BONUS VIDEO: