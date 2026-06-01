Leto u Crnoj Gori godinama je važilo za jedan od najpovoljnijih izbora za turiste iz Srbije, ali ove sezone mnogi se već pitaju da li je odmor na crnogorskom primorju i dalje „more za svačiji džep“.

Sezona još nije ni u punom jeku, a društvene mreže već su preplavljene komentarima turista koji se žale na cene smeštaja, hrane i ugostiteljskih usluga. Dok jedni tvrde da su cene otišle „u nebo“, drugi smatraju da je Crna Gora i dalje jeftinija od mnogih destinacija na Mediteranu.

Prema aktuelnim ponudama turističkih agencija, smeštaj u Budvi tokom jula i avgusta kreće se od oko 280 do 390 evra po osobi za devet noćenja, u zavisnosti od termina i usluge.

U hotelima sa tri i četiri zvezdice situacija je drugačija. U Budvi cene polupansiona tokom glavne sezone dostižu i više od 12.000 dinara po osobi dnevno, dok luksuzniji smeštaj uz more ide i znatno iznad toga.

„Za četiri osobe treba ozbiljan budžet“

Marko Grabež iz Beograda, koji već deset godina letuje na crnogorskom primorju, kaže da se razlika u odnosu na prethodne godine i te kako oseća.

- Nekada smo mogli da odemo porodično na deset dana i da ne razmišljamo mnogo. Danas za četvoročlanu porodicu morate ozbiljno da planirate budžet. Smeštaj je skuplji, restorani su skuplji, čak su i ležaljke otišle gore. I dalje dolazimo jer volimo more i blizinu, ali više nije jeftino kao nekad - kaže on.

U Budvi, Tivtu i Kotoru cene su tradicionalno najviše. U pojedinim restoranima glavna jela dostižu i 25 do 40 evra, dok pizza u turističkim zonama uglavnom košta između 10 i 15 evra. Kafa i flaširana voda često su od 2 do 4 evra, posebno na atraktivnim lokacijama uz obalu.

Gde se još može proći jeftinije?

Ipak, nisu sva mesta na primorju podjednako skupa.

Turisti koji žele da uštede sve češće biraju Dobre Vode, Utjehu, Čanj, Bijelu, Sutomore ili deo hercegnovske rivijere. U tim mestima i dalje se mogu pronaći apartmani za deset dana odmora po cenama od 400 do 600 evra za porodicu, posebno ako se rezervacija obavi ranije.

Na forumima i društvenim mrežama mnogi putnici navode da su Budva i Tivat postali najskuplji deo primorja, dok se u manjim mestima još može pronaći pristojan smeštaj po znatno nižim cenama.

Turistički radnici očekuju rekordnu sezonu

Uprkos pričama o poskupljenjima, interesovanje za Crnu Goru ne opada. Naprotiv, mnogi očekuju jednu od najposećenijih sezona poslednjih godina. Na forumima i među turističkim radnicima već se govori o velikom broju rezervacija i punim kapacitetima tokom jula i avgusta.

Zbog toga mnogi smatraju da će cene nastaviti da rastu sve dok postoji velika potražnja.

Jedno je sigurno - ko planira more u Crnoj Gori ovog leta moraće pažljivije da računa troškove nego ranijih godina. Razlika između luksuznog odmora u Budvi i porodičnog letovanja u manjim mestima danas može da bude i nekoliko hiljada evra.