Stanovnici Obrenovca svedoče odlučnoj akciji protiv uličnog kriminala. Za samo sat vremena, policija je u ulici Vojvode Mišića izvela dve munjevite akcije i zadala ozbiljan udarac lokalnoj mreži preprodaje droge.

Prvi su "pali" P. L. (22) i D. M. (43). Operativci su ih zaskočili u trenutku primopredaje heroina usred dana. Diler i kupac, obojica od ranije poznati organima reda, odmah su sprovedeni u stanicu, a tužilaštvo im je odredilo zadržavanje.

Niz hapšenja nastavljen je privođenjem sedamnaestogodišnjeg V. M, kod kojeg je u džepu trenerke pronađeno čak osam kesica marihuane spremnih za prodaju.

- Dosta nam je bilo straha za decu. Vidimo policiju na svakom koraku, očigledno je krenulo ozbiljno čišćenje dilera i ne planiraju da stanu - kažu građani Obrenovca koji su posmatrali policijsku akciju.

Poruka nadležnih je jasna: Nulta tolerancija. Akcije se nastavljaju dok se i poslednji diler ne skloni sa ulice.

BONUS VIDEO