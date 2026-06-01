Ana Bekuta je firmu "Brojanica" osnovala pre trinaest godina, a kako prenose domaći mediji, u prošloj godini prihodovala je milione.

Ime je dobila po njenom čuvenom istoimenom hitu koji je komponovao Saša Popović, a registrovana je kao d.o.o.

Već desetak godina je direktorka preduzeća, a zvanični podaci Agencije za privredne registre za 2024. godinu govore da je Ana imala velike prihode od oko 10 miliona dinara.

Agencija za privredne registre objavila je zvanične podatke, po kojima je firma "Brojanica" u 2025. prihodovala čak 16 i po miliona dinara, a rashodovala oko 15 miliona.



Nakon oporezivanja "Brojanica" je ostvarila neto dobitak od 975.000 dinara, odnosno nešto više od osam hiljada evra.

Ovo je prilično veći neto dobitak u odnosu na godinu dana ranije, kada je 2024. ostvarila 49.000 dinara, odnosno 420 evra.

Ana o svojoj firmi

Bekuta je svojevremeno govorila o tome zašto je otvorila firmu, a njen prvi poslovni podhuvata bio je objavljivanje DVD-ja sa njenog koncerta.

- Firmu sam osnovala jer sam želela da kroz nju na pravi ozbiljan i legalan način poslujem u svetu šou-biznisa. DVD koji je objavljen služi u svrhe promocije, njega sam predstavila i poklanjala publici na izuzetno uspešnoj turneji po gradovima Srbije. Nemam nameru da objavljujem druga izdanja, već samo svoja, i to samo u posebnim prilikama, kao što je ova - rekla je pevačica pre nekoliko godina za domaće medije.

