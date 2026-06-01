Pevača Mina Kostić u pratnji policije, juče je dovedenana kliniku "Laza Lazarević", navodno zbog agresivnog ponašanja, a folkerka je u ovoj ustanovi zadržana do daljnjeg.

Njen partner Mane Ćuruvija, nije se oglašavao povodom ovog incidenta, a pevačica još uvek nije dostupna na telefon, te tako i dalje se ne zna sa sigurnošću šta se zapravo dogodilo, a mi ćemo se prisetiti nedavnog intervjua Mine Kostić u kome govori o bolesti sa kojom se suočila, a u pitanju je ulcerozni kolitis.



Naime, Mina tvrdi da često pored bolova u stomaku ima grčeve i da naglo mršavi, pri čemu se to odrazi na pad energije.

-Ti simptomi su takvi da su bolovi u pitanju, a pored toga baš naglo smršam. Sve se to u jednom trenutku dovede u red, pa se opet pogorša, ali ja sam naučila sa time da živim. Važno je da se širi svest o tome jer bolest moja je retka, a ima ljudi koji ni ne znaju sa čime se nose - rekla je Mina iskreno za Blic.

Oglasile se kolege zbog Mininog odlaska u bolnicu

Podsetimo, Mina Kostić je navodno završila u bolnici "Laza Lazarević", nakon izliva besa i histerije koji je ispoljila.



Brojne poznate ličnosti šokirale su se onim što se desilo pevačici, te su joj uputili reči podrške sa ciljem da joj što pre bude bolje, a to je uradio i Borko Radivojević.



- Video sam vest, ne znam detalje. Ne znam šta da kažem. Minu znam kao vrlo dobru i korektnu koleginicu, dobrog pevača, izuzetnog čoveka.

Svakom dođe u nekom trenutku neka žuta minuta, ko zna o čemu razmišlja i onda preraste u nešto tako. Ali svakako joj želim brz povratak kući - rekao je on.

Takođe, pevač Darko Lazić ostao je

- Šta rade ti ljudi, pa im se to dešava? Ne znam zašto su završili tamo gde jesu, da je sve normalno ja bih prvi bio u lazi - rekao je Darko Lazić.

