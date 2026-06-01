Kristina Spalević je nedavno u emisiji koju vodi na RED televiziji, gde se bavi rijaliti temama, šokirala javnost.

Budući da je o dvoje male dece sama vodila računa jer je njen suprug Kristijan Golubović bio u rijalitiju, usred emisije se obratila Željku Mitroviću.

- Željko, molim te, kad si sve otvorio i kada si pomogao celom svetu i kada si sve što jesi uradio, molim te otvori jedan vrtić - rekla je, pa dodala:

- Radiću ne duplu, nego troduplu smenu. Neću da idem kući uopšte, samo ti otvori vrtić. Molim te, jer ove stresove više ne mogu da podnesem. Ovo više ne mogu izdržati - obratila se Kristina Mitroviću, nakon čega je klekla na kolena.

"Psujem joj majku, ona mene udara"

Između Kristine Spalević i Kristijana Golubovića je došlo do žestokog okršaja nakon kog je reagovala i policija.

Sada se oglasio tvrdnjama da je između njega i nevenčane supruge Kristine Spalević trenutno sve u najboljem redu, ali je i priznao da često imaju nesuglasice oko novca.

- Izmišljaju, od jutros nas bombarduju time, to je neko pustio buvu. Nije istina, ja sam evo u ovoj kući radim, odvedeo sam decu u obdaništu, nema nikakve veze to. Možda se malo posvađamo, ali volimo se, imamo zajedničku decu, sve je to u redu. I kad bi bilo nešto, ja bih uvek se sa Kristinom razveo civilizovano, a ne fizički. Nikada je nisam takao u životu. Tako se spekulisalo i prošli put kad je ona izašla i dramila, pravila rijaliti od našeg života. Takva je Kristina Spalević, lucidna, ona ima te fore. Ona živi od skandala, mlada je i divlja. Stalno me smaraju sa aferama, samo mi prave probleme sa tom ženom. Ona je ionako mlada, neiživljena sa dvoje dece, to je ogromna obaveza - rekao je Kristijan, pa tvrdio da nije došlo do fizičkog obračuna. - Nikada je ne bih udario, ja udarim muškarca pa padne u nesvest, a zamisli ženu, pa ubio bih je. Nema smisla da bijem ženu koja mi je rodila dvoje dece. Kristinu nikada više nisam ni prevario ni lagao. Posle svađe nađemo zajednički jezik i odemo sa decom na neki izlet i to se sve sredi. Javne smo ličnosti i svašta nam stavljaju na teret, ume da nas pogodi jer jako smo temperamentni, afektivni, drčni... Toliko sam se navikao na nju, naša deca, naši kerovi, meni je sve to kao neko detinjstvo da prolazim, sa njom sam se vratio u mladost. Nije ona superlativ žene, majke, domaćice, ali je zato lik ovako za zezanje, društvo, razumemo se i u intimnim odnosima, i u klopi, i u putovanjima i u muzici, na mnogo sfera smo se našli i zato smo zajedno. Ali postoji ta crta gde ona nije shvatila potpuno ulogu majke, opteretilo je, ulogu domaćice i da Kristijan Golubović živi po nekim kriterijumima "old school" gde je žena u kući domaćica, majka, kraljica, pa tek ona ku***. To stavljam na prvo mesto, a onda druženje i intimne odnose. Zbog toga imam nesuglasice sa njom, ništa žešće - istakao je Golubović i šokirao priznanjem da često vređa Kristinu, ali i da ona fizički nasrće na njega.

Kako je dalje istakao, Kristina mu usled svake svađe preti razvodom.

- U svađi kažem Kristini: "Aj bre, ku***, beži tamo, je*** ti mater!", to nju više pogodi nego da sam je udario. To nju više pogodi nego da je udarim, a ona mene ozbiljno udari pesnicom ili šamarom, ili me gađa opasnim predmetom. Zamisli sad da Kristijan ode u policiju i prijavi ženu što ga udara, ili što ga gađa predmetima. To bi bilo jadno, a žene su ranjive. Imam prošlost nasilnika, kriminalca, ubice, a ona nema to i žensko je. Šta god da se desi, bilo koja svađa, govori se da smo pred razvodom. A od čega ta deca da žive? Od nje same ne mogu, ona ima platu od 1.000 evra na Pink-u, to je sve. Pola odlazi na krevet koji ima iz mladosti, Kristina je finansijski ovisna - istakao je Golubović.

