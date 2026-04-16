Lepa Lukić večeras održava solistički koncert u Sava centru, a isti je nakratko prekinula kako bi se obratila publici.

Pred beogradsku publiku izašla je u kombinaciji od 10.000 evra, koju je specijalno za nju odabrao Boki 13.

Na početku je održala emotivni govor i zahvalila se svojoj vernoj publici što su uz nju šest decenija.

- Nisu mi dali da najavim oproštajni koncert, rekli su da ne treba da najavljujem, da ću još dugo pevati, ali pošto su ga nazvali "Za večnost", to znači da ću pevati dok sam živa - rekla je Lepa Lukić i nastavila:

- Želim da vam se od srca zahvalim što me bodrite punih 60 godina. Da nije vas, ne bih ni trajala 60 godina. Sa mnom ste rasli, starili i doživeli smo da se ponovo sretnemo u ovim, mojim poznim godinama. Mislim, ja godine ne osećam, imam ih dosta, a ne izgledam tako. Imam ja ogledalo - poručila je muzička diva kroz osmeh.

"Nikom neću da šaljem pozivnice"

Među prvima koji su stigli da pruže podršku Lepoj Lukić na koncertu bili su Era Ojdanić i Atina Ferari, a potom je stigao i Aca Lukas.

Kako na događaju nije bilo mnogo kolega, Lepa je otkrila koji je razlog tome.

- Nikom neću da šaljem pozivnice. Kolege znaju da je koncert, pa ćemo videti ko je došao - rekla je kratko.

Na pitanje da li će doći neki poseban muškarac, Lepa Lukić je zagonetno rekla:

- Otkud znam, šta će mi muškarac? Možda bude i žena - našalila se.

BONUS VIDEO: