Najvažnije:

Ukrajinska vojska napala je Zaporošku nuklearnu elektranu. Borbeni dron je udario u turbinsku salu bloka 6 te nuklearke. Stručnjaci IAEA ispituju mesto udara.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da zemlje Evropske unije, koje, kako je naveo, čine sve što je moguće da produže ukrajinski sukob, ne bi trebalo da govore ni o kakvim "crvenim linijama", jer su u tom smislu "prešle sve što se može preći".

Ukrajina tvrdi da je pogodila Saratovsku rafineriju nafte i pumpnu stanicu "Lazarevo" u Kirovskoj oblasti u Rusiji, nakon čega je izbio veliki požar.

Ukrajinske snage granatirale su školu boksa "Manzuli" u gradu Energodaru, u Zaporoškoj oblasti.

Grupa nemačkih i britanskih plaćenika koji su se borili na strani ukrajinskih oružanih snaga ubijena je u Zaporoškoj oblasti, objavili su mediji, pozivajući se na ruske snage bezbednosti.

Predsednik Volodimir Zelenski objavio je da je Ukrajina dobila novi lanser protivvazdušne odbrane "iris-t" iz Nemačke i zatražio veću isporuku municije za PVO. Očekuje da će Ukrajinu u naredne dve nedelje posetiti američki specijalni izaslanici Stiv Vitkof i Džarad Kušner.

Blog uživo

Grupa "Zapad" uništila stanicu za satelitsku komunikaciju "Starlink"

Tokom proteklih 24 sata, ruska grupa "Zapad" uništila je 51 centar za kontrolu dronova ukrajinskih oružanih snaga, saopštio je šef pres centra grupe Ivan Bigma.

Takođe je uništena stanica za satelitsku komunikaciju "Starlink" i 19 kopnenih robotskih sistema.

Prema njegovim rečima, PVO sistemi i mobilne grupe oborile su 37 neprijateljskih bespilotnih letelica avionskog tipa i 88 teških borbenih heksakoptera.

Tokom noći oborena 72 ukrajinska drona

Ruski PVO sistemi su tokom noći iznad ruskih oblasti oborili 72 ukrajinska drona avionskog tipa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Pušilin: Isporuke dronova sa Zapada čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima

Zapadne isporuke dronova za napade na teritoriju Donbasa čine evropske zemlje saučesnicima u zločinima, izjavio je šef DNR Denis Pušilin za ruske medije.

"Nažalost, još jednom smo se suočili sa novim talasom terora ukrajinskog režima protiv civila i kritične infrastrukture. S obzirom na to da je neprijatelj zaista nabavio veliki broj dronova, koji se proizvode u brojnim evropskim zemljama, evropske zemlje time postaju saučesnici u ovim zločinima, koji se prvenstveno čine protiv civila", rekao je Pušilin.

Govoreći o situaciji na frontu, Pušilin je rekao da ukrajinske snage bezuspešno pokušavaju da izvedu kontranapad u oblasti Drobiševa na krasnolimanskom pravcu.

"Krasnoarmanski pravac. Ovde naše trupe napreduju ka Svjatogorsku. U oblasti Drobiševa vidimo veoma ozbiljne pokušaje neprijatelja da izvrši kontranapad, ali situacija ostaje pod našom kontrolom", rekao je Pušilin.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Makron: Francuska vojska je zaplenila ruski tanker

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da se francuska mornarica ukrcala na još jedan tanker za prevoz nafte pod međunarodnim sankcijama, "Tagor", koji je isplovio iz Rusije.

"Naša odlučnost je nepokolebljiva i apsolutna. Ova operacija je izvedena u Atlantskom okeanu, na otvorenom moru, uz podršku nekoliko partnera, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, i uz strogo poštovanje pomorskog prava", rekao je Makron u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, "neprihvatljivo je da brodovi zaobilaze međunarodne sankcije, krše pomorsko pravo i finansiraju rat koji Rusija vodi protiv Ukrajine više od četiri godine".

"Ovi brodovi, koji zanemaruju čak i najosnovnija pravila pomorske plovidbe, takođe predstavljaju pretnju po životnu sredinu i bezbednost svih", zaključio je Makron.

Rusi napali Dnjepropetrovsku oblast

U ruskim udarima na Dnjepropetrovsku oblast povređene su, četiri osobe, izvestio je šef Regionalne državne administracije, Aleksandar Ganža.

Prema njegovim rečima, Rusi su napali tri okruga regiona skoro 30 puta dronovima i granatirali ih artiljerijom.

U Nikopoljskom okrugu pogođene su naselja Nikopolj, Pokrovska i Červonogrigorivska. Oštećena je infrastruktura, jedna kompanija, benzinska pumpa, privatne kuće i automobili.

Najmanje šest osoba povređeno u noćnom napadu dronova na Odesu i Harkov

Najmanje pet osoba povređeno je u noćašnjem napadu dronova na Odesu u Ukrajini, saopštio je danas načelnik Odeske vojne administracije Serhij Lisak.

"Do 7.00 časova, pet osoba je povređeno usled dva noćna napada na grad. Dve su hospitalizovane, dvema je pružena pomoć na licu mesta, a još jedna osoba je odbila hospitalizaciju", rekao je Lisak u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

U toku noći, izveden je i napad i na Harkov.

"Žena je povređena u napadu ruskog drona u Bogoduhovu, u Harkovskoj oblasti", rekao je načelnik Harkovske regionalne državne administracije Oleh Sinehubov u objavi na Telegramu.

Više od 70 dronova uništeno iznad Rusije

Sinoć su sistemi protivvazdušne odbrane uništili 72 ukrajinske bespilotne letelice (BPLO) iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstva odbrane Rusije.

Precizira se da su ciljevi oboreni iznad teritorija Astrahanske, Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kurske, Rostovske oblasti, Krima i iznad Crnog mora.